跟進日股延長？金管會：台股交易時間確實稍短 月底提評估報告

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 20:17

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日本東京證交所自今 (5) 日起延長股票交易時間 30 分鐘，至當地時間下午 3 時 30 分 (台北時間下午 2 時 30 分) 才收盤，外界關注，台股是否能夠跟進實施，以增加外資彈性及提升成交量能，對此，金管會證期局官員坦言，相較全球主要市場，台股交易時間確實稍短，但異動影響範圍廣泛，必須審慎評估，證交所正在蒐集相關利害關係人意見，將於本月底提出報告。

外界關切，台股是否能夠比照日本，研議延長交易時間，對此，證期局主秘尚光琪指出，事實上，股市交易時間的變動，對於證券市場影響很大，包括證券業、投資人及相關從業人員，各方市場參與者都會受到很大的影響。

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因此，如果真的要去做一些變動的話，一定要取得社會高度的共識，是否需要做調整，後續會審慎的評估，會蒐集相關的利害關係人意見後，再來評估。

民眾黨立委黃珊珊於 10/24 財政委員會上關切此議題，尚光琪說，由於主要業務負責單位為證交所，董事長林修銘當時有承諾，會去就相關的利害關係人的意見來進一步了解後，再提出評估報告回覆立委，預計一個月內完成，也就是 11 月底將出爐，因此，細節部分還是要去詢問交易所。

關於證交所徵詢的方向，尚光琪表示，題目應該會問說「需不需要延長台股交易時間」，因為大家對於交易時間已經長期習慣了，因此會先考量是否延長，再去看延長多久較為恰當。

若與鄰近的亞洲國家相比，尚光琪說，新加坡與香港股市都是分為早盤和午盤，確實相比起來，台灣的交易時間真的稍短一點，但她重申，交易時間的調整，對於整個證券市場的影響很大，還是要去審慎評估。