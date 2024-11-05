聯發科擴大在地採購 今年前3季已達2000億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 18:26

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聯發科 (2454-TW) 共同營運長顧大為今 (5) 日表示，為將經濟發展成果留給給台灣在地居民，也減少物料運輸生產的碳排，聯發科 2023 年全年在地採購金額超過 1,700 億元，今年前三季累計金額已達 2,000 億元。

談及 AI 市況，顧大為表示，AI 是產業重要的成長動力，聯發科第四代旗艦天璣 9400 已上市，獲中國手機品牌廠小米、OPPO、vivo 採用，透過一鍵 AI 達成多項應用，且因應運算將在雲端和邊緣協作，公司也積極布局 ASIC 市場，瞄準 2028 年全球規模達 450 億美元的市場，預期將是公司未來很大的成長機會。

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聯發科「智在家鄉」數位社會創新競賽今年邁入第七屆，本屆賽事首度邀請供應鏈夥伴日月光 (ASE)、安謀 (Arm)、益華電腦 (Cadence) 共同參與，擴大社會影響力，吸引全台各縣市共 362 組隊伍參賽，其中 20 組團隊入圍決賽，今日由北醫駐美代表獲得百萬首獎，並同時獲得 Cadence AI 環境永續獎。

顧大為表示，智在家鄉舉辦七年以來，共收到超過 2,500 個改善家鄉的科技創新提案，來自全台灣高達 336 個的鄉鎮市區，涵蓋率超過 91%，過去六年共有超過四成的歷屆入選團隊，在賽事後持續運作或已登記立案，在社會上持續發揮正面影響力。

顧大為舉例，2019 年一支團隊創立「聽見 AED」系統，結合警報器、全台 119 指揮中心和志願者網絡，幫助在關鍵急救時刻挽救生命，2022 年起，已有超過 1.3 萬名志願者加入，推播 1,188 件急救案件，拯救 12 名 OHCA 患者的生命。