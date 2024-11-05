輔信前三季EPS 0.05元 Q4量產鋪貨3款全新整合NPU處理器的AI PC

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 18:20

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輔信 (2405-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，受惠業外投資效益，累計今年前三季稅後純益達 0.17 億元，年增逾 8%，每股純益 0.05 元。此外，第四季將啟動 3 款全新整合 NPU 處理器的 AI PC 對海外子公司的量產與鋪貨，進一步拓展市場。

輔信第三季營收 4.01 億元，季減 5.9%，年減 11.9%；毛利率 39.7%，季減 2.1 個百分點，年減 1.7 個百分點；營益率 - 4.2%，較第二季及去年同期虧損擴大；稅後純益 0.07 億元，季增 6 倍，年減 36.%，每股純益 0.02 元。

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輔信累計今年前三季營收 12.68 億元，年減 0.58%；毛利率 40.79%，年增 1.05 個百分點；營益率 - 2.7%，較去年同期虧損擴大；稅後純益 0.17 億元，年增 80.4%，每股純益 0.05 元。

輔信表示，第三季受到經濟與季節性因素影響，使得表現不如預期，不過迷你應用電腦與工業電腦的銷售，仍有系統整機出貨及中高階機種需求增長的支撐。

輔信進一步說明，營業費用增加對獲利表現產生影響，主要為了增強商品的多樣性、通路布建與市場拓展。