〈聯發科法說〉聯發科上半年每股將配29元股息 除息日明年1/2
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-30 18:29
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 董事會今 (30) 日通過 2024 上半年現金股利，預計每股將配發新台幣 29 元，股息配發率約當 80%，共計將配發 464.49 億元，除息交易日訂在明年 1 月 2 日，現金股利發放日期為 1 月 24 日，趕在明年農曆年前發放。
聯發科今年上半年稅後純益達 572.51 億元，年增 74.34%，每股稅後純益 36.04 元，此次配發 29 元，配發率高達 8 成，聯發科強調，公司致力於持續創造價值，回報公司長期股東。
聯發科也補充，公司已完成為期四年的特別現金股利計劃。過去四年，包含經常性及特別現金股利，聯發科總計配發新台幣 3,850 億元的現金股利予股東，展現聯發科回饋長期股東的承諾。
展望未來，執行長蔡力行指出，基於聯發科在技術發展的堅強地位與廣泛的技術佈局，公司對於透過中長期策略來掌握未來成長機會相當有信心。
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