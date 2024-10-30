〈聯發科法說〉聯發科上半年每股將配29元股息 除息日明年1/2

IC 設計大廠聯發科 ( 2454-TW ) 董事會今 (30) 日通過 2024 上半年現金股利，預計每股將配發 新台幣 29 元，股息配發率約當 80%，共計將配發 464.49 億元，除息交易日訂在明年 1 月 2 日，現金股利發放日期為 1 月 24 日，趕在明年農曆年前發放。

‌



展望未來，執行長蔡力行指出，基於聯發科在技術發展的堅強地位與廣泛的技術佈局，公司對於透過中長期策略來掌握未來成長機會相當有信心。