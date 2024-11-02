聯發科斥7.32億元 認購世芯-KY 450張私募

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-02 11:50

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 公告，子公司聯發資本認購世芯 - KY(3661-TW) 私募，斥資 7.32 億元取得 45 萬股，持股比例 0.56%，每股認購價格為 1627 元，以世芯 - KY 周五收盤價 2030 元推算，約打 8 折。

聯發科指出，此次投資世芯 - KY 為策略性投資人，主要是尋求長期財務回報。由於聯發科近年積極發展 ASIC 業務，而世芯 - KY 則已在 ASIC 領域深耕多年，陸續取得亞馬遜 (AMZN-US) 與英特爾 (INTC-US) 等訂單，雙方競合關係也讓外界高度關注。

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世芯 - KY 此次私募一共獲得兩家應募人認購，除了聯發科認購的 450 張，ACPF B Limited 也加碼 150 張，等同此次共獲得 600 張私募，也是繼緯創 (3231-TW)、亞馬遜以外，再迎來另一重量級股東。