華邦電與中美晶簽署30年、48億度綠電購售 成首家購買離岸風電企業

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 19:36

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華邦電 (2344-TW) 與中美晶 (5483-TW) 旗下續興今 (5) 日分別召開董事會，通過再生能源購售電長期契約，預計自第三階段區塊開發第一期案場完工起，由續興轉供離岸風電及太陽光電予華邦，雙方攜手展開 30 年、共約 48 億度 (kWh) 的綠電購售長期合作。

雙方指出，本次合作是雙方邁向淨零永續的重要一步，此合作案更成為全台灣首宗由售電業販售離岸風電予國內企業的代表性交易，不僅標誌續興在再生能源領域的重大創新與突破，也顯示華邦電作為國內首家向售電業購買離岸風電的企業，在淨零路徑上邁進所展現的決心。

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華邦電近年來積極投資潔淨能源事業、透過與再生能源發電業者簽訂企業購售電合約、自建屋頂型太陽能等多元方式取得綠電，此次華邦首度購買離岸風電，進一步實踐再生能源的應用。同時也推動碳盤查及全員減碳文化，鼓勵員工及供應商共同節能減碳，在追求企業成長的過程，也同時兼顧降低對環境的衝擊，落實永續發展目標。

續興是中美晶旗下專注於綠色能源開發的子公司，透過結合中美晶在太陽能產業的深厚經驗與領先地位，續興致力於提供全方位的綠色服務，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案，是企業實踐永續策略的最佳夥伴。

華邦電與續興此次合作不僅涵蓋離岸風力發電，也延伸至太陽能的供應。續興藉由離岸風電與太陽能的風光互補特性協助華邦電滿足企業全時段的綠電需求，續興每年將為華邦電提供 1.6 億度綠電，若以一個家庭的年用電量 3600 度計算，可供超過 4 萬戶家庭一整年的用電。

此項綠電採購案預計可協助華邦電每年降低約 8 萬噸的二氧化碳排放量，30 年累計減排量可達 240 萬噸，這將使華邦在永續發展與淨零碳排目標上邁進一大步。

華邦電董事長焦佑鈞表示，此次與續興的合作，不僅是華邦在再生能源布局上的重要里程碑，更是華邦實現永續發展提供重要助力。這次與續興長達 30 年的長期合作彰顯了華邦對企業社會責任的高度重視，並呼應華邦邁向淨零排放的承諾。