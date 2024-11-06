00966B為ESG優等生加減權 投資「債」加值

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 08:30

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美國經濟持續朝向軟著陸，顯示景氣尚稱穩健，債券投資首選 BBB 評級長天期投資等級債 ETF。而永續發展大勢所趨，市面上有愈來愈多的投等債 ETF 納入 ESG 投資因子。統一投信也緊跟全球投資趨勢，推出統一 ESG 投等債 15+ETF（00966B），追蹤「彭博 MSCI 全球成熟市場 15 年以上美元 BBB 級永續 ESG 動能加權公司債指數」，不僅搶搭降息循環下的債券多頭財，亦依 MSCI 的 ESG 評鑑加減權，為綠色投資提純，讓投資債券 ETF 還能一起愛地球。

綠色經濟崛起，全球投資人逐步將含有環境、社會和公司治理議題的 ESG 題材納入投資組合。研究機構 Precedence research 預估，在各國政府基金及投資機構推動下，全球 ESG 投資市場規模將從今年的 29.86 兆美元，高速成長至 2034 年的 167.49 兆美元，複合年增長率達到 18.82%，有望為 ESG 投資帶來資金面長多。

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投資人也許會問，重視 ESG 的企業，績效會低於預期嗎？其實並不會！雖然企業實施 ESG 會在短期內增加企業成本 但越來越多研究證實，企業推行 ESG 的指標與財務績效表現呈現正相關，這也反映在投報率上。

據彭博上一次降息到此次降息期間計算 (2018/12/31~2024/09/18)，BBB 級投等債指數的累計報酬率為 24.21%，若加上鎖定利率敏感度較高的 15 年以上長天期債券，BBB15 + 指數的累計報酬率攀升至 27.57%，再進一步篩選 ESG 好企業，BBB15+ ESG 指數的累計報酬率則達到近四成的佳績。

有鑑於此，統一投信的債券 ETF 新兵 00966B 瞄準「長天期、BBB 級投資等級債、ESG」，追蹤之指數嚴選 ESG 評分高的企業，隨著永續意識的抬頭，愈來愈多各國企業將 ESG 納入重要發展藍圖，也讓 00966B 指數的成份債檔數從指數 2018 年底成立時的 50 檔左右，一路擴大至如今的百檔以上，投資人可以一次布局 ESG 趨勢和債市多頭行情。

00966B 為月配息 ETF，設定為月底領息，募集期間每股 15 元，預計 11/25~11/27 募集繳款。

00966B 追蹤指數 (BBB15+ ESG) 與 BBB15+ 指數、BBB 指數之報酬率比較

標的指數 累計報酬 BBB15+ ESG 39.95% BBB15+ 27.57% BBB 24.21%