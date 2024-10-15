技嘉登場美國OCP全球峰會 展示全新輝達H200液冷散熱AI伺服器
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-15 10:52
PC 品牌技嘉（2376-TW）旗下子公司技鋼科技今 (15) 日於美國聖荷西參加 OCP 全球峰會，展示最新 AI 伺服器及水冷散熱技術，展現在生成式 AI 領域的實力。
本次展會，技嘉展出採用 NVIDIA(NVDA-US) 最新 GPU 技術的伺服器產品。其中，G4L3-SD1 液冷伺服器搭載雙 CPU 及 8 顆 NVIDIA HGX H200 GPU 模組，藉由液冷循環系統有效提升能源效率，針對大規模雲端運算能耗劇增的問題提供解決方案。
對於尚未準備採用液冷的資料中心，技嘉也推出 G593-SD1 氣冷伺服器，專為 H200 GPU 設計，透過獨特的系統布局實現高效散熱。
在網路設備方面，技嘉展示了 NVIDIA Spectrum SN5600 交換器，擁有 64 個 800GbE 端口，以滿足 GPU 運算叢集對高速數據傳輸和低延遲的需求。
此外，技嘉還展出由 36 台 GPU 伺服器組成的 NVIDIA GB200 NVL72 運算機櫃，每台伺服器支援 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片，展現其在大規模 AI 運算方面的能力。
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