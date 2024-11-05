台灣百大集團海外投資創10年新高 加速從中國流向歐美東協 墨西哥成新寵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-05 12:01

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根據中華徵信所 (CRIF) 今（5）日發布的「2024 年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，百大集團全局供應鏈版塊正加速移動，並出現三大特點：從中國外移至第三國家，國內投資趨緩，及海外投資家數連續三年創歷史新高，且加速向歐洲、北美及東協國家傾斜。

第一個要關注的是，百大集團加速移轉大陸供應鏈至第三國家地區。百大集團自 2016 年首次對中國大陸（含港澳）投資家數減少 38 家之後，2018 年、2020 年又各自減少 5 家及 68 家，2023 年則為第四次減少投資家數，且由 2022 年的 2,618 家，下降至 2,536 家，投資家數大減 82 家，創下對中國大陸（含港澳）單一年度減少投資家數的新高。且其中對中國大陸本土投資家數由 2,094 家下降至 2,028 家，減少 66 家之多，值得關注百大集團對中國大陸投資策略已產生新的變化。

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第二個要關注的是，百大集團國內投資趨緩。儘管國內分子企業的投資數量已上升至 3,375 家，連續七年創下歷史新高，但 2023 年新增的企業僅有 77 家，明顯低於 2022 年的 212 家，也是自 2020 年以來首次單年度新增投資家數低於 100 家。，這一趨勢也顯示百大集團對國內投資力道正在迅速減弱。

第三個要關注的則是，百大集團海外投資大舉提高。2023 年百大集團（不含中國大陸及港澳）的海外投資分子企業家數上升到 3,513 家，不但投資家數連續三年創歷史新高，並較 2022 年一口氣增加 199 家，為 2014 年以來單一年度新增企業數的最高紀錄、也是百大集團史上次高。此外，這也是自 2019 年以來，海外投資（不含中國大陸及港澳）新增企業數首次超過國內投資的增長數字。顯示百大集團對海外投資布局積極，且持續加大投資力道。

從地區投資增加家數分配來看，2023 年百大集團新增 199 家分子企業，在歐洲地區增加 61 家分子企業、東協地區增加 60 家分子企業，北美地區新增 31 家分子企業，顯示在美中科技對抗中，百大集團的海外投資正向這三個地區傾斜。

另外值得注意的是 2022 年百大集團中有 18 個集團在墨西哥投資 43 家分子企業，2023 年則已增加到 21 個集團投資 57 家分子企業。儘管就家數來看仍不算多，但投資家數成長率高達 32.55％，遠高於歐洲地區的 12.47％、東協地區的 9.42％，以及北美地區的 6.67％；同時也超過印度的 19.51％。