M31推動人才永續 委託合庫辦理員工持股信託今簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 18:37

‌



合庫銀行積極響應金管會全方位信託 2.0 推動計畫，戮力推展員工福利信託，由專責行銷團隊第一線與企業面對面接洽，達到拓展本項業務實質成果。本次獲得上櫃半導體公司 - 円星科技 (簡稱 M31) (6643-TW) 的青睞，擔任其員工持股信託之受託銀行，並於今 (4) 日舉辦簽約典禮。

M31 表示，員工是企業永續最重要的資產及夥伴，公司致力推動人才永續行動方案，以提升員工福利，提供具業界競爭力的薪酬制度及多元福利措施，包括充電假、有薪家庭照顧假、育兒補助金、子女獎學金、舒壓按摩以及團隊建立活動等。並透過健康職場的推動、健康管理競賽、健身房補助等，建立工作、身心健康與生活之間取得平衡的工作環境，積極落實幸福企業的理念。今年更納入「員工持股信託」方案，獎勵員工優良績效表現並共享經營成長果實，讓員工成為公司股東，齊心創造公司營運的良好發展，藉此達到人才永續發展的效果。

‌



M31 進一步指出，作為全球專業矽智財開發商，M31 提供基礎元件矽智財與高速介面矽智財解決方案，目前專注於 8 奈米以下先進製程的 IP 開發，已突破性進展至 2 奈米製程，而為保持研發能量，關鍵人才的留任對於公司未來發展至關重要。M31 為參與持股的員工提供優渥的提撥比例，公提金提撥比率超逾同業水準。期許透過持股信託計畫，讓員工在工作打拚之餘，透過小額累積買入自家股票方式，幫助同仁長期儲蓄、增加財富，此制度規劃不僅有感提升員工福利，更達到共好多贏的永續經營與幸福企業精神。