〈台北金融科技展〉刷碼就能領！政府「數位券」平台明年全面上線 任一App皆可

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 18:36

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近年政府推動紓困及振興產業常需發放各種「數位券」，財金公司已建置「數位券平台」，明 (2025) 年將對接數位發展部「政府機關發放共用平台」，透過平台間的串連互通，讓各中央及地方政府機關可透過直接發放各類數位券予民眾，透過原本慣用的銀行 APP 就可以領取，並且現領現用，今年該平台已有 14 家銀行上線。

首波上線銀行包含 8 大公股銀行臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀，另外 6 家先導民營銀行上海銀行、國泰世華、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行、中國信託，預計也將於 11 月起陸續上線。

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財金公司指出，本次「數位券平台」主題展區獨步展出「數位券」支付應用服務，邀請到首波開辦服務的第一銀行、華南銀行及彰化銀行聯合展示，可於現場一站式體驗數位券「開通」、「領券歸戶」、「支付」完整使用流程，讓民眾大呼方便。

同時展區也邀請台新銀行、中國信託聯合展示「ATM 跨行無卡提款」結合「數位券」領取服務，民眾可透過體驗活動獲得數位券 QR Code，於領取數位券面額後，即可立刻在展示攤位掃碼「TWQR」購買超值商品或體驗最新體感互動遊戲，讓民眾秒速變身數位時代的智慧公民。