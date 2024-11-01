〈台北金融科技展〉沉浸式體驗！刷TWQR遍行日韓星 一秒到韓國還把泡麵帶回家

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 17:05

‌



身為最潮數位公民的你 follow 了嗎？財金公司於 2024 年協同銀行及電支機構，推展「TWQR 數位支付」、「數位券平台」、「數位身分識別」三大數位金融創新服務，現場更設置沉浸式體驗區，讓民眾「一秒到韓國」實際進行「TWQR」掃碼購物， 還有韓國零嘴可以帶回家。

「2024 FinTech Taipei 台北金融科技展」於 11 月 1~2 日於台北世貿一館登場，財金公司特別攜手聯合徵信中心，以及 15 家銀行及電支機構，聯合打造「創新共享．普惠共榮」展區，讓民眾現場沉浸式體驗到韓國便利超商掃碼購物、領取及使用數位券支付、運用「金融 Fast-ID」完成身分驗證等活動；同時，更在展覽期間舉辦「體驗活動換好禮」及「集點闖關抽好禮」等各項好康，歡迎民眾親自蒞臨體驗金融科技創新所帶來的便捷與成果。

‌



繼去 (2023) 年 10 月 TWQR 正式啟動，串聯起 42 家「銀行」及 9 家「電支機構」兩大支付體系，短短不到一年內，導入 TWQR 的國內店家正式突破 30 萬家，緊接也邁向國際，於今年 1 月開春即登陸韓國，國人只要持國內慣用的 APP，即可在韓國支援「TWQR」的大超商、免稅店、連鎖咖啡店等 12 萬家商店消費購物，預計明年「TWQR」更將串接起日本、韓國、新加坡等各國，讓國外的支付錢包也可以在國內「TWQR」商店消費購物，帶動觀光產業商機！

此外，財金公司已於 10 月 17 日與新加坡 NETS 公司共同簽署「跨境支付合作備忘錄」，讓國內銀行及電支機構透過 TWQR 即可迅速接軌新加坡支付生活圈；未來，台灣及新加坡的民眾，只要使用原本自己慣用的行動支付 APP，就可以在台灣超過 30 萬家的 TWQR 特店，以及新加坡 NETS 公司支援超過 6 萬家的 NETSQR 特店輕鬆掃碼購物，來一場「珍珠奶茶」及「肉骨茶」的交流饗宴。而台、星的在地店家也可藉以拓展國際觀光消費族群，是臺灣發展東南亞國家地區間觀光及金融合作重要的里程碑。

本次「TWQR 數位支付」主題展區串聯 3 家金融機構土地銀行、合作金庫、上海商銀) 及 5 家電支機構一卡通、愛金卡、街口支付、歐付寶及簡單付，共同展出，除了展示「TWQR」購物、轉帳、繳稅、繳費「全服務功能」外，也讓民眾可以透過不同場景進行跨機構「掃碼支付」體驗，包括實體商店、網路商城、自動販賣機及公益捐款等，現場更設置沉浸式體驗區，讓民眾「一秒到韓國」實際進行「TWQR」掃碼購物， 還有韓國零嘴可以帶回家。