要繳地價稅囉！合庫推3重優惠 網路繳稅、門號轉帳回饋50至200元及網銀好禮抽獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-01 11:05

‌



合作金庫銀行為回饋廣大客戶，本月特別推出 3 大優惠活動，涵蓋地價稅繳納、手機門號轉帳及網路銀行服務，凡用電子支付繳納地價稅，每筆可獲得 500 點紅利點數回饋，等值新臺幣 50 元，最高 200 元回饋；透過手機門號轉帳功能進行 5 筆以上轉出交易，即可獲得 100 元回饋金；網路銀行並有雙重任務驚喜好禮抽獎，讓客戶在便利的數位金融服務中享受豐厚回饋。

自 11 月 1 日起至 11 月 30 日，成為合庫金庫幣會員，再使用「合庫 E Pay」帳戶或「金融卡雲支付（HCE 行動金融卡）」繳納地價稅的用戶，每筆可獲得 500 點紅利點數回饋，等值新臺幣 50 元；每位用戶最高可獲得 2,000 點紅利點數，相當於新臺幣 200 元回饋。本項優惠限量前 10,000 筆，先搶先贏，欲享優惠從速。

‌



此外配合普惠金融政策推廣手機門號轉帳全新支付的體驗，即日至 12 月 31 日，首次在行動網銀或指定通路完成「手機門號收款帳號設定」，並使用合作金庫銀行帳戶透過手機門號轉帳功能進行 5 筆（含）以上轉出交易，即可獲得新臺幣 100 元回饋金。每位用戶限回饋 1 次，活動名額 1,500 名，額滿即止。

另推出網路銀行雙重任務驚喜好禮抽不停活動，於 10 月 15 日至 12 月 31 日期間，任務一：凡首次申辦網路銀行並成功登入網路銀行 (含行動網銀) 的用戶，即可獲得 1 次抽獎機會參加抽獎活動；任務二：使用網路銀行（含行動網銀）進行單筆金額超過 500 元 (不含 500 元) 的跨行轉帳，可獲得 1 次抽獎機會，次數不限。完成前述任一任務 (可同時參加兩項任務)，並在活動期間內於活動網頁填寫抽獎資料，即可參加抽獎！

合作金庫銀行致力於提供客戶最優質的數位金融體驗，這次的多重優惠活動不僅回饋客戶的支持，更希望鼓勵更多人體驗便捷的數位金融服務。無論是繳稅、轉帳還是日常消費購物，合庫行動網銀都是您的最佳選擇。