〈台北金融科技展〉明年6月上路！金融Fast-ID跨平台認證攏嘛通 快來現場搶先體驗

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-02 11:18

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以往民眾如要辦理銀行、證券、保險等相關金融業務，只能親跑一趟櫃台辦理，耗時又麻煩，現在只要使用「金融 Fast-ID」進行身分驗證，即使在家躺著滑手機，也可線上輕鬆完成線上開戶、更新個人資料及網路投保等服務申辦，讓金融服務跨越場域限制，目前已有 12 家金融機構開通「金融 Fast-ID」應用服務明年 6 月全面開通，今 (2) 日若到世貿台北金融科技展財金公司展區現場，兆豐及元大銀客戶並可搶先體驗。

金融產業身分認證生態系大整合的時代來臨！肆應近年國際發展趨勢，及配合金管會「金融科技發展路徑圖 2.0」政策，由聯合徵信中心籌組「金融行動身分識別聯盟」，共同推展「金融產業」間數位身分識別的共通標準，即以往大家熟知的「金融 FIDO」，目前金管會已正式更名為「金融 Fast-ID」(金融行動身分識別標準化機制)，也象徵著我國金融產業「數位身分識別」的應用發展步入嶄新階段。

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本次「數位身分識別」主題展區由兆豐銀行及元大銀行聯合展示，民眾可於現場體驗以「晶片金融卡」在網路 ATM 完成身分驗證後，於金融機構 APP 完成「金融 Fast-ID」註冊及開通服務，並可秒速體驗開立證券戶、線上投保、及個人金融資產總覽等金融服務應用，即可獲得各項優質好禮！讓民眾化身金融科技一級玩家，實地體驗金融服務的創新成果，歡迎民眾蒞臨參觀。