元山Q3獲利1.57億年增14% 仁武新廠2025年底啟用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-04 15:34

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元山 (6275-TW) 公告第三季營運成果，受惠高階智慧家電順利量產出貨，挹注第三季營運表現，第三季稅後純益達 1.57 億元，年增 14.66%。另外，為因應市場需求成長，仁武新廠預計 2025 年底落成啟用，有助營運再向上。

元山第三季營收 10.32 億元，季增 5.5%，年增 3.6%；毛利率 19.9%，季增 2.6 個百分點，年對年約持平；營益率 8.1%，季增 3.6 個百分點，年增 2.4 個百分點；稅後純益 0.61 億元，季減 36.5%，年減 9%，每股純益 1.25 元。

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元山指出，由於台灣知名品味生活品牌的高階智慧家電順利出貨，加上高單價產品主打醫療院所及養護院所市場，推升第三季毛利率明顯走揚，毛利率近 20%。

元山累計今年前三季營收 29.17 億元，年增 3.7%；毛利率 18.1%，年對年約持平；營益率 5.5%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 1.57 億元，年增 14.6%，每股純益 2.05 元。

元山前三季產品營收結構為氣汽車電子約占 46%，高階運算系統占 30%，生活科技系統占 17%，工業設備與其他占 7%。

元山進一步說明，車用電子訂單維持穩定挹注，尤其歐系訂單能見度高，上看 1 年以上無虞。

中國車市方面，則受惠近期推動舊換新補貼，以及相關救市政策，9 月汽車銷量結束連續 5 個月下滑的狀況，中系前三大電動車品牌製造商也創下單月歷史最佳銷量，顯現終端需求仍在。同時，低價、量大、品牌多的特性，也有助中系汽車品牌拓展東南亞以及中南美洲市場。