群電明年四大動能加速成長 AI伺服器電源開花結果

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-04 19:02

‌



電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日表示，明年四大長期動能包括大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，營收都會加速成長，其中，AI 伺服器及高階通訊電源相關業績有望顯著成長。

群電表示，筆電換機潮「千呼萬喚始出來」，根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 公布的資料顯示，日本 PC 出貨在今年 7-9 月已經連 3 個月呈現年增，其中約 9 成都是筆電銷售，日本市場的好消息也被業界視為這波換機潮的起點。

‌



群電樂觀認為，明年除了 AI 應用漸趨成熟外，日本 Giga School 專案及新電競 GPU 都有機會成為觸發筆電換機潮的關鍵動力，近期公司已收到客戶通知開始準備相關產品，從今年第四季到明年第一季開始就會陸續啟動。

在伺服器 / High power 電源方面，群電直言，商機很大、為兵家必爭之地，針對於 AI 伺服器電源的主流產品，公司在 3-5.5KW 不管單顆 PSU 或系統級產品線都已到位；AI 伺服器及高階通訊電源在密集送客戶端測試後，可望陸續開花結果。