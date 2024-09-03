海悅1-8月營收52.04億元年增69% 上新莊塭仔圳首案Q4交屋

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 19:58

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代銷業者海悅 (2348-TW) 今 (3) 日公布 2024 年 8 月營收 6.47 億元，月增 4.35%，年增 20.77%，累計 2024 年 1-8 月為 52.04 億元，較去年同期分別成長 69.7%，海悅指出，海悅在上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」已於 8 月中旬取得使用執照，預計 10 月後交屋入帳。

展望第三季，海悅在 7、8 月營收合計達 12.66 億元，年增率 20.54％，且「新莊海悅花園」將啟動交屋，依交屋進度陸續貢獻營建收入，於年底前海悅預計推出的重磅建案有，總銷金額逾 250 億元的新北市中和區「大同新紀元」、總銷金額約 35 億元的台南「世界南科 C」建案與總銷金額約 56 億元的「閎基新竹案」等建案，公司憑藉代銷、營建與轉投資收益三大項目並進策略，與優質建商的合作綜效，推進多元業務發展，以期持續蓄積未來營運動能。

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海悅在新北上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」已於 8 月中旬取得使用執照，將於 60 天後（10 月下旬）開始進行交屋作業，且後續也將有「擎天森林」建案依完工交屋挹注，以期滾動公司代銷與營建雙收入表現。