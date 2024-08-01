營建股指數登710點創新高今年來漲逾6成5 專家：海悅爲類股指標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 11:00

台股集中市場營建類股指數今 (1) 日盤中大漲以 713.84 點再創新高， 2024 年以來營建類股指數漲幅達 65.06%，又跑贏大盤漲幅。主要受惠房市買氣增溫，預售市場也亮出不錯的成交單，市場專家指出，營建類股指數因眾多因素推升突破 710 點，類股指標爲海悅 (2348-TW)。

同時，股市資金成為房市背後重要推手，而證券、期貨分析師及會計師則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因，營建類股指數並可能因眾多因素推升今天突破 713 點創新高，營建股最強勢的海悅爲類股的重要指標。

海悅公布的最新自結 6 月稅後純益 1.66 億元，月減 27.51%，年減 25.87%，單月每股純益 1.43 元；累計 2024 年 1-6 月海悅自結稅後純益約 14.47 億元，每股純益 12.45 元。張陳浩指出，海悅代銷業者的本質，受惠房市熱絡，成為在銷售最先受惠銷售入帳的業者，而其他營建廠商，即使目前預售屋賣得好，但真正入帳至少等 2-3 年後的完工。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場買氣暢旺，全台 5 月預售交易並創新高，個案銷售速度快且價格仍在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現打不贏就加入的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方都在市場上，供給端又跟不上，讓短期市場出現供不應求的狀況，短期內雖然政策針對新青安抓漏，但並未改變民眾對房市預期。