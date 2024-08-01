營建股指數登710點創新高今年來漲逾6成5 專家：海悅爲類股指標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 11:00
台股集中市場營建類股指數今 (1) 日盤中大漲以 713.84 點再創新高， 2024 年以來營建類股指數漲幅達 65.06%，又跑贏大盤漲幅。主要受惠房市買氣增溫，預售市場也亮出不錯的成交單，市場專家指出，營建類股指數因眾多因素推升突破 710 點，類股指標爲海悅 (2348-TW)。
不過，在金融機構房貸額度告急，同時，短期內政策針對新青安全款抓漏的情況下，證券、期貨分析師及會計師張陳浩則指出，營建股對現階段空手者不宜進場追價，反而是相對在居家生活類股包括橋椿 (2062-TW)、櫻花 (911-TW) 等成家日所需帶動的概念股值得留意。
同時，股市資金成為房市背後重要推手，而證券、期貨分析師及會計師則指出，台北股市的快速走高，則帶動市場資產配比的改變而推升房市及類股走揚爲主要原因，營建類股指數並可能因眾多因素推升今天突破 713 點創新高，營建股最強勢的海悅爲類股的重要指標。
海悅公布的最新自結 6 月稅後純益 1.66 億元，月減 27.51%，年減 25.87%，單月每股純益 1.43 元；累計 2024 年 1-6 月海悅自結稅後純益約 14.47 億元，每股純益 12.45 元。張陳浩指出，海悅代銷業者的本質，受惠房市熱絡，成為在銷售最先受惠銷售入帳的業者，而其他營建廠商，即使目前預售屋賣得好，但真正入帳至少等 2-3 年後的完工。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場買氣暢旺，全台 5 月預售交易並創新高，個案銷售速度快且價格仍在走高，有些民眾盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，出現打不贏就加入的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方都在市場上，供給端又跟不上，讓短期市場出現供不應求的狀況，短期內雖然政策針對新青安抓漏，但並未改變民眾對房市預期。
依統計顯示，去年底營建類股指數收在 430.66 點，今日盤中最高衝到 713.84 點，累計今年營建類股漲幅逾 65%，盤中以中南部建商京城 (2524-TW) 、上曜 (1316-TW)、欣巴巴 (9906-TW) 登漲停、海悅上漲逾 5%，並有多檔營建股股價在百元以上，此波營建類股上漲除了交屋入帳外，區域建商也受到科技業在中南部投資帶動，漲幅顯著。
張陳浩指出，包括抗通膨及因股市的走高帶動市場資產配置思維的改變都是推升台灣房市走揚都是重要原因，但在目前台灣通膨的走勢並不明顯，加上台灣央行的管制措施並沒有放手，現階段的營建類股指數整理後已站上高點，但相對現階段空手者不宜進場追價營建股。
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