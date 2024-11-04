宏碁環保包裝設計奪三項紅點大獎 電競用品包材可變身周邊支架

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 14:41

‌



PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日宣布，旗下創新環保包裝設計榮獲 2024 年三項紅點品牌與傳達設計獎，獲獎產品包括 Acer ebii 電動輔助自行車、Predator Orion X 桌上型電腦，以及電競系列產品包裝。

宏碁表示，公司致力開發符合永續目標的包裝解決方案，採用可完全回收的模塑紙漿設計，在確保運輸保護性的同時，也擴展包材的重複使用可能性。其中，電競系列產品的包裝可化身為耳機支架、桌面整理器、杯架或筆電冷卻支架，滿足遊戲玩家的日常需求。

‌



在 Acer ebii 電動輔助自行車方面，其包裝設計讓用戶能單手完成拆箱，且包裝本身可轉變為自行車車架，有效節省空間並減少浪費。而 Predator Orion X 桌上型電腦包裝則以太空艙為靈感，採用紙漿模塑、氣袋及瓦楞紙板等可回收材料製成。