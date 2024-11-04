資深策略師：通膨不會消失 明年美股恐大幅下跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-04 17:00

‌



華爾街資深人士 Bill Blain 表示，儘管聯準會開啟降息周期，但預計通膨仍將保持高位，這一現實可能會引發明年股市大幅下跌。

這位 Wind Shift Capital Advisors 的長期策略師兼負責人認為，股市未來 12 個月將經歷動盪。他表示，聯準會不會把利率降至市場認為的那麼低，這可能會抑制貸款、減緩投資，並使美國和全球股市下跌 7%-12%。

‌



他說：「我認為，我們面臨的緊縮是當利率開始上升時，政府無法在利率上升的環境中繼續提振經濟，因為他們已經失去了市場的支持。」

由於擔心整體債務水準和通膨對經濟的影響，如果出現信貸緊縮，他懷疑美國能否像疫情期間那樣實施刺激措施。他強調，「現實是，通貨膨脹將重新蔓延至全球經濟。利率將不得不上升。」

對於一直在消化央行降息預期的投資人來說，Blain 的預測可能聽起來有違常理。但 Blain 表示，美國經濟在中期內面臨太大的通膨壓力，不足以保證採取積極的政策寬鬆。

原因之一，聯邦債務已飆升至歷史性的 35 兆美元。經濟學家指出，政府快速借貸是引發通膨風險的因素。此外，供應鏈問題依然存在，鑑於地緣政治緊張局勢不斷加劇，世界貿易似乎將更加分散，這也可能支撐通膨。

最後，前總統川普威脅要對幾乎所有進口美國商品徵收高關稅，經濟學家稱這些商品最終將轉嫁給消費者。

Blain 表示：「我認為通貨膨脹將更加根深蒂固，就像 1970 年代和 1980 年代初那樣。」 「這將是一個非常非常不同的經濟，我們只是需要習慣它。」

其他預測人士警告，通膨可能比市場預期的要嚴重得多。貝萊德策略師在最近的一份報告中表示，核心通膨不太可能回落至聯準會 2% 的目標，並指出美國巨額預算赤字和其他「巨大力量」將推高物價。

這意味著等待借貸成本回歸接近零的投資者將猛然驚醒。Blain 認為，在「新常態」下，利率將徘徊在 4.5%-6% 之間，與疫情前的水準相比，相當於利息支付「飆升」。

隨著信貸緊縮的展開，企業可能會受到打擊。Blain 認為，儘管不見得出現市場崩潰或出現一波「殭屍」公司倒閉，但私募股權領域的交易可能會放緩，而一些財務困境最嚴重的公司則面臨破產的風險。同時，隨著資產價格投機泡沫的破滅，股價將回到更合理的水位。

他說：「我認為 2010 年至 2022 年的超低利率和寬鬆政策，仍然存在巨大的後遺症，而且我認為股票的定價總體上仍然是為了投機和較低的利率。我認為沒有任何理由真正預期會大幅降息。」