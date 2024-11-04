訊芯-KY再擴CPO產能 擬斥資8000萬美元在越南建第四座廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-04 13:09

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越媒報導，鴻海 (2317-TW) 旗下訊芯 - KY(6451-TW) 正向越南政府申請 8,000 萬美元的投資許可；業界指出，訊芯 - KY 此次將在越南光州廠附近選址並自建新廠，成為公司在越南的第四座廠區，以因應美國客戶需求，產品包括共同光學封裝模組 (CPO) 等。

針對擴產事宜，訊芯 - KY 回應，相關訊息一切以公告為主。訊芯 - KY 目前在越南共有三座廠區，包括北江省光州廠、北江省云中廠以及河內廠，其中有兩座廠區皆用於生產光纖收發模組，另一座廠區則用於生產 SiP 封裝。

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訊芯 - KY 掌握眾多美系客戶，包括博通 (AVGO-US) 等美系晶片大廠，提供 CPO 技術，近年受美中貿易戰影響，積極在越南擴充產能，隨著光收發模組規格陸續升級至 800G、1.6T，交換器也提升至 102.4T，對新產能建置需求增加，也讓訊芯 - KY 內部積極進行擴產計畫。

訊芯 - KY 客戶現階段產品由 8 顆 6.4T 光引擎組成，因熱能影響，也正在中國與越南同步著手開發外部雷射模組 (Laser sources)，藉此淡化熱能對封裝體運作的影響。

訊芯 - KY 看好，今年在越南投入眾多人力、物力，預期明年會有收穫，尤其越南廠區的設備都已進駐，正進行驗證，看好明年不論是 SiP 或是光收發模組都將有所成長，帶動明年營運比今年更好。