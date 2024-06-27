〈訊芯股東會〉蔣尚義：與鴻海積極合作 下一步開發矽光子

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-27 11:07

鴻海 (2317-TW) 旗下封測廠訊芯 - KY(6451-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長蔣尚義此次也是首度加入公司後參與股東會，並在會後表示，訊芯 - KY 與母公司鴻海積極合作，除了現階段的 CPO，下一步也將切入先進封裝與矽光子領域。

蔣尚義說，訊芯 - KY 專注在光纖收發模組與系統及封裝 (SiP) 兩個領域，現在隨著著傳輸速度加快，模組也面臨光電轉換的瓶頸，而公司過去耕耘 CPO 與矽光子技術，預期在不久的未來都有很好的發揮空間，也感謝總經理徐文一過去的帶領。

蔣尚義在鴻海擔任半導體策略長一職，關於雙方合作，蔣尚義說，鴻海持有訊芯 60% 的股權，就是自己的子公司，與自己的前東家相比，前東家是做一件事情，鴻海是做幾百件事情，鴻海從材料、封裝到出海口都有佈局，等同上下游都有合作夥伴。

蔣尚義強調，鴻海產業鏈布局相當完整，儘管涉獵不深，但在半導體的每個環節都有著墨，涵蓋半導體設備、晶圓製造、封測、設計服務、電路設計與模組等，想不到有任何一家公司這麼完整，認為要成功一定要跟上下游保持良好關係，因為產品需要偕同客戶一起開發，若閉門造車恐無法將產品推向市場。

訊芯 - KY 一直以來的合作夥伴都是業界第一把交椅，光通訊客戶就是公司位於洛杉磯的業者，SiP 的終端客戶就是位於加州 Cupertino 的水果，與大型客戶合作才能將產品變成標準並販售。