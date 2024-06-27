〈訊芯股東會〉800G模組小量生產 下世代樣品明年底推出

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-27 10:40

鴻海 (2317-TW) 旗下封測廠訊芯 - KY(6451-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理徐文一表示，800G 模組主要應用在 51.2T 的 AI 高階交換器中，7 月開始小量出貨，並預計明年放量，用於 102.4T 規格的 CPO 產品也已在規劃中，預期明年底會推出樣品。

徐文一說，訊芯 - KY 800G CPO 產品已經通過客戶驗證，預計 7 月開始進入小量生產，相關產品目前以搭載在輝達 (NVDA-US) 的 AI 伺服器為主，其他資料中心仍以 400G 為主流，800G 產品會在明年放量。

徐文一看好，隨著 800G CPO 產品業績成長，將帶動訊芯 - KY 光纖收發模組的營收比重提升，預期今年占比為 50%，明年會進一步提升至 60%，也著手開發下世代應用在 102.4T 規格的 CPO 產品，預期明年底會有較清楚的架構。