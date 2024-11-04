〈電商備戰雙11〉日元貶值買氣熱 比比昂看五大業種銷售最旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 11:01

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電商雙 11 大檔期正如火如荼開打，網家 (8044-TW) 旗下專營日本跨境代標代購電商 Bibian 比比昂今 (4) 日表示，隨著今年以來日元走貶，動漫周邊、藥妝保健、服飾包包、運動休閒和汽車改裝部品等商品類別需求熱，祭出雙 11 強勁優惠，力拚第四季的傳統旺季買氣再衝出新高峰。

網家說明，今年在日元走貶帶動下，不僅赴日的遊客數創同期新高，跨境電商同樣迎來購物熱潮，據比比昂統計，今年前三季的 GMV(Gross Merchandise Volume，網站成交金額) 年增幅高達 40%。

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同時，比比昂自 6 月起進駐全家會員 APP 開設「比比昂日貨專區」，創新推出便利商店跨境購物服務，吸引大量熱愛日貨的消費者，一舉推動比比昂全站會員數成長 1.35 倍，成功拓展新客群。

比比昂進一步統計今年熱銷品類也呈現新趨勢，主要熱銷商品以動漫周邊、藥妝保健、服飾包包、運動休閒及汽車改裝部品為主；值得關注的是，「運動休閒品類」因戶外運動風氣興起，躍升第四名，包括釣具、高爾夫、棒球配件及露營裝備等，而改裝風潮持續發燒，日本多樣化的「汽車改裝部品」受車主歡迎。