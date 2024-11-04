〈2024百貨周慶〉SOGO周慶11/7開跑 徐旭東樂觀看零售市場「明年也會好得很」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-04 11:33
遠東 SOGO 周年慶將於 7 日開跑，今 (4) 日舉辦 37 周年慶造勢大會，遠東集團董事長徐旭東親自出席主持，徐旭東強調，樂觀看待國內零售市場，對明年更看好，儘管國人出國旅遊熱，但在國內消費的便利性還是優於國外。
徐旭東表示，國內外環境有種種挑戰，但目前看到台灣還是向前走，且明年也會好得很。
對於全球關注的美國總統大選，徐旭東認為，只能等結果，但投票人數增加是好現象，而無論是誰當選，都希望可增加對台灣的重視。
對國內的零售市場，徐旭東表示有信心，雖出國潮使部分消費力道轉向海外，但在國內消費相對便利很多，商品款式也不一樣，今年 SOGO 業績仍有成長，表現不錯，預計明年還會更好。
SOGO 今年周年慶訴求比出國便宜，搭配新的中國信託 SOGO 聯名卡，精品回饋 8-14%，在高比較基旗下，全台 7 店拚業績達 121 億元，年增 1%。
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