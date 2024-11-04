〈台股盤後〉美大選前觀望量縮 台積電、AI股帶動漲185點 未收復2萬3

台股今 (4) 日在台積電、鴻海等電子權值股帶動下開高走高，下半場一度攻上 23000 大關，但在月線反壓下未能站穩，最後一盤遭摜壓收 22965.39 點，但仍上漲 185.31 點，成交量 3117 億元，較前一個交易日量縮，顯示美國大選最後倒數時刻，市場觀望氛圍仍濃。