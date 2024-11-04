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〈台股盤後〉美大選前觀望量縮 台積電、AI股帶動漲185點 未收復2萬3

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 14:03

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〈台股盤後〉美大選前觀望量縮 台積電、AI股帶動漲185點 未收復2萬3。(圖：shuttetstock)

台股今 (4) 日在台積電、鴻海等電子權值股帶動下開高走高，下半場一度攻上 23000 大關，但在月線反壓下未能站穩，最後一盤遭摜壓收 22965.39 點，但仍上漲 185.31 點，成交量 3117 億元，較前一個交易日量縮，顯示美國大選最後倒數時刻，市場觀望氛圍仍濃。

電子權值股表現強勁，台積電 (2330-TW) 上漲 15 元，漲幅 1.46%，收 1040 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 5 元，漲幅約 0.4%，收 1295 元，鴻海 (2317-TW) 廣達 (2382-TW) 漲幅逾 2%、台達電 (2308-TW) 約於平盤徘徊。


美系四大伺服器巨頭日前公布財測，上修資本支出顯示將擴大 AI 研發，帶動今日 AI 族群走強，電子五哥部分，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%、緯創 (3231-TW)、漲近 1%；光通訊部分，創威 (6530-TW) 漲停，立碁 (8111-TW) 漲逾 6%、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW) 漲逾 5%；

聯發科子公司宣布聯發資本世芯 - KY 私募股，帶動千金股部分漲多跌少，世芯 - KY(3661-TW) 漲逾 7%、緯穎 (6669-TW)、創意 (3443-TW) 漲 2.97% 漲近 5%；旭隼 (6409-TW) 漲逾 2%；大立光 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW) 漲近 2%；信驊 (5374-TW) 漲近 1%。

運動休閒類股今日表現強勁，志強 - KY(6768-TW)、喬山 (1736-TW) 雙雙漲停；鈺齊 - KY(902-TW) 漲幅逾 4%；美利達 (9914-TW) 漲幅近 4%；豐泰 (9910-TW)、巨大 (9921-TW)、大魯閣 (1432-TW) 均漲幅逾 1%。

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