〈2024百貨周慶〉微風有感消費力趨保守 信義三館回饋逾30%衝業績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-08 18:26

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連鎖百貨業者微風今 (8) 日宣布，旗下位於信義區的三大館微風信義、微風松高和微風南山周年慶即將從 10 月 17 日開跑，最高回饋達 33%，而第一波由微風廣場領銜登場的周年慶活動表現符合預期，成長約 3-5%，但微風也不諱言，有感受到大環境是比較保守，高端消費的動能稍微觀望。

微風說明，今年微風廣場仍有多筆千萬元的珠寶買盤，高單價珠寶是表現較好的業種，推升第一波周年慶表現較預期差不多，約有 3-5% 成長。

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但微風也觀察到，消費趨於 M 型化，輕奢消費熱絡，但高端客群出手買高單價品的態度略等待，也會要求較特殊獨特的商品，顯示大環境的消費力比較保守。

而信義區百貨周年慶將到來，微風表示，信義三館的年輕主力族群購買力強勁，精品每筆消費單價約 8-15 萬元，年齡層落在 30-45 歲左右，為強化台北高端購物中心的地位，積極導入不少全新品牌。

其中，微風信義進駐韓國頂級美容 SPA-AS BLANC 海外第一間分店、全台首間 LOEWE 香水精品店、網羅全球當代時髦小眾品牌的 10X，以及多達 23 間品牌的台北時裝週選品快閃店。

微風南山也全新開出北歐時尚品牌 Acne Studios、亞太第一間 marimekko 形象概念專門店、結合 8 大品牌的 CLUB21 複合品牌專賣店，以及街頭風 CDGCDGCDG。