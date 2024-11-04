美系CSP四大巨頭提高資本支出擴大AI服務 矽光子族群歡呼齊漲

隨著美系四大雲端服務 (CSP) 業者日前公佈第三季季報，表示將會持續擴大資本支出，顯示將增加 AI 投資，帶動今 (4) 日台股矽光子族群齊心走揚，立碁 ( 8111-TW ) 漲幅逾 6%、聯鈞 ( 3450-TW )、光聖 ( 6442-TW ) 漲幅逾 5%，其他類股也紅通通。

美系四大雲端服務業者，包括微軟、Google、亞馬遜、Meta 皆在上周公佈第三季財報，紛紛指出明年的資本支出將會提升擴張，其中微軟表示， AI 仍有相當多產能，將擴大資料中心投資並擴大 AI 服務，被外界看好 AI 浪潮將會持續。