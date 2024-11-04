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美系CSP四大巨頭提高資本支出擴大AI服務 矽光子族群歡呼齊漲

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 12:33

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隨著美系四大雲端服務 (CSP) 業者日前公佈第三季季報，表示將會持續擴大資本支出，顯示將增加 AI 投資，帶動今 (4) 日台股矽光子族群齊心走揚，立碁 (8111-TW) 漲幅逾 6%、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW) 漲幅逾 5%，其他類股也紅通通。

美系四大雲端服務業者，包括微軟、Google、亞馬遜、Meta 皆在上周公佈第三季財報，紛紛指出明年的資本支出將會提升擴張，其中微軟表示， AI 仍有相當多產能，將擴大資料中心投資並擴大 AI 服務，被外界看好 AI 浪潮將會持續。


隨著 AI 技術發展，伺服器和資料中心為了更快的傳輸速度及降低能耗，矽光子共同封裝技術 (CPO) 成市場焦點；今日矽光子族群受激勵，立碁 (8111-TW) 漲幅逾 6%、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW) 漲幅逾 5%；聯亞 (3081-TW)、前鼎 (4908-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 漲幅逾 3%；華星光漲幅逾 2%。

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矽光子AI伺服器AI伺服器

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立碁43.93.66%
聯鈞2366.55%
光聖5175.19%
聯亞3604.96%
前鼎98.22.40%
眾達-KY1101.85%

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