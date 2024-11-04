美系CSP四大巨頭提高資本支出擴大AI服務 矽光子族群歡呼齊漲
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-04 12:33
隨著美系四大雲端服務 (CSP) 業者日前公佈第三季季報，表示將會持續擴大資本支出，顯示將增加 AI 投資，帶動今 (4) 日台股矽光子族群齊心走揚，立碁 (8111-TW) 漲幅逾 6%、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW) 漲幅逾 5%，其他類股也紅通通。
美系四大雲端服務業者，包括微軟、Google、亞馬遜、Meta 皆在上周公佈第三季財報，紛紛指出明年的資本支出將會提升擴張，其中微軟表示， AI 仍有相當多產能，將擴大資料中心投資並擴大 AI 服務，被外界看好 AI 浪潮將會持續。
隨著 AI 技術發展，伺服器和資料中心為了更快的傳輸速度及降低能耗，矽光子共同封裝技術 (CPO) 成市場焦點；今日矽光子族群受激勵，立碁 (8111-TW) 漲幅逾 6%、聯鈞 (3450-TW)、光聖 (6442-TW) 漲幅逾 5%；聯亞 (3081-TW)、前鼎 (4908-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 漲幅逾 3%；華星光漲幅逾 2%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#動能指標上漲股
#偏強機會股
#波段上揚股
#極短線強勢
#帶量突破均線糾結
延伸閱讀
- 〈焦點股〉上詮攜手台積電搶攻矽光子 盤中放量衝漲停
- 〈熱門股〉聯鈞矽光子出貨強勁 9月賺贏Q2 周漲近10%挑戰高點
- 〈焦點股〉矽光子熱潮關不住 上詮早盤漲近7%續創高
- 【量大強漲股整理】迎接11月台股有機會先蹲後跳，四大主流報你知?
下一篇