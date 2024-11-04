AI需求夯！全球半導體市場 有望連兩年雙位數成長

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-04 11:18

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市場研究公司 Gartner 最新預測報告，在人工智慧需求的推動下，2024 年全球半導體銷售將達 6,298 億美元，年增 18.8%，預計 2025 年也將成長 13.8% 至 7,167 億美元，實現連續兩年雙位數成長。

Gartner 高級首席分析師 Rajeev Rajpu 表示，儘管汽車和工業領域的需求持續低迷，但 AI 相關半導體需求的持續增長以及電子設備生產的復甦，推動了市場的成長。

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Gartner 的預測，在短期內，記憶體和 GPU 將推動全球半導體市場的成長。

由於供應短缺的持續，2024 年 NAND 型快閃記憶體價格將再上漲 60%，但預計 2025 年回跌 3%，預計 2025 年 NAND 市場將因供應減少和價格環境趨緩而年增 12%，達到 755 億美元。

DRAM 方面，由於供應不足改善、高頻寬記憶體 （HBM） 產量增長和不斷增長的需求，以及 DDR5 DRAM 的價格上漲，DRAM 供需將反彈，預計 2025 年 DRAM 收入總額將達到 1,156 億美元，高於 2024 年的 901 億美元。

其中，最熱門的產品可能是 HBM，預計 2024 年和 2025 年的收入將增長 284％和 70％以上，分別達到 123 億美元和 210 億美元。預計 2025 年全球存儲市場市場將創紀錄地增長 20.5％，總額將達到 1,963 億美元。

自 2023 年以來，GPU 主導了人工智慧模型的訓練和開發。它們的收入預計將達到 510 億美元，2025 年將成長 27%。