拜登發布公告 針對伊朗的緊急狀態繼續生效
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-04 09:00
美國總統拜登上周五（1 日）發布公告，稱美國針對伊朗而宣布的國家緊急狀態從 11 月 15 日起繼續生效。
去年 11 月 7 日，美國白宮發表聲明，宣布美國於 1979 年 11 月 14 日簽署的一份行政命令中針對伊朗的國家緊急狀態，延續一年至 2024 年 11 月 14 日。
美國總統可以以國家安全為由，宣布國家緊急狀態，制裁他國政府、組織、企業、政黨或者個人。
另據《法新社》報導，伊朗最高領袖哈米尼上周六在講話時表示，美國和以色列對伊朗的所作所為，將會受到嚴厲回應。
哈米尼說，伊朗將盡一切努力，做好軍事準備，並將採取一切必要措施，在軍事和政治上對抗「傲慢的強權」。
伊朗在 10 月 1 日晚間對以色列發動襲擊，以報復以色列的一連串襲擊和暗殺行動。10 月 26 日，以軍空襲伊朗首都德黑蘭附近及伊朗西部的軍工廠。
美國國防部發言人賴德在上周五表示，五角大廈已下令向中東地區增派更多軍事力量，包括驅逐艦、戰機、B-52 轟炸機等。賴德說，防長奧斯汀表示，如果伊朗及其代理人利用這一時機襲擊該地區美國人員或利益，美方將採取一切必要手段。
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