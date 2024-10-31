比量比價都贏！比亞迪首次銷售額超越特斯拉

鉅亨網編譯許家華 2024-10-31 13:32

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在電動車市場的競爭中，特斯拉 (TSLA-US) 與中國電動車領導者比亞迪之間的戰鬥愈演愈烈。根據最新報導，比亞迪在第三季銷售額首次超過特斯拉，達到 282 億美元，而特斯拉的可比銷售額為 252 億美元。

比亞迪作為中國最大的電動車製造商，其銷售量事實上超過特斯拉，但比亞迪的車輛單價較低。

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比亞迪產品線包括插電式混合動力車和全電動車，而特斯拉僅銷售全電動車。在第三季度，比亞迪交付約 110 萬輛車輛，其中約 44.3 萬輛為全電動車，68.6 萬輛為插電式混合動力車，而特斯拉交付約 46.3 萬輛全電動車。

儘管數據顯示，比亞迪的銷售表現優於特斯拉，但在利潤方面，特斯拉仍然佔據優勢。

比亞迪在第三季營業利潤約為 11 億美元，而特斯拉則達到約 28 億美元。然而，這兩者的數據難以直接比較，因為比亞迪和特斯拉在營運費用的計算上存在差異。

在股市方面，特斯拉的股價周三下跌 0.8%，收於 257.55 美元，而標普 500 指數下跌 0.3%。相比之下，比亞迪 ADR 上漲 0.6%，收於 76.50 美元。儘管比亞迪在香港上市的股票在海外交易中下跌 0.7%，但截至周三，這些股票今年以來已上漲約 38%。

比亞迪的整體業績符合華爾街的預期，顯示出其穩健的市場表現。而特斯拉的股價下跌似乎與比亞迪的表現無關，因為市場對其第三季度財報的反應並不意外。近期，特斯拉的股價因為超出預期的財報而上漲了約 22%。

分析師指出，特斯拉的股價在報告後達到阻力位，這是技術分析師用來評估過去投資者買賣行為的指標。當前，投資者在特斯拉股價高於 260 美元時選擇獲利了結。儘管如此，特斯拉的股價在今年仍上漲約 4%。