〈台北金融科技展〉GenAI助力！永豐金秀軟實力 2項創新金融服務吸睛

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 17:37

‌



「2024 台北金融科技展」今 (1) 日盛大登場，永豐金 (2890-TW) 本次攜手旗下子公司永豐銀行及永豐金證券，共同展示多元數位金融產品，其中，結合微軟 Avatar 與 GAI 等技術打造的互動式聊天機器人「分行虛擬大使」已進駐台南成大；另一個 GenAI 應用「Orbit.AI 投資水晶球」，則是首創對外服務、且不限定客群與通路的即時金融新聞整合平台。

生成式 AI 風潮席捲各行各業，永豐金加速金融創新，於本次展區展出互動式聊天機器人「分行虛擬大使」，能針對申辦數位帳戶、投資理財服務及防詐、金融永續等議題提供客戶回覆，若諮詢業務可能涉及詐騙，虛擬大使也會主動提醒，進一步提升防詐意識。

‌



「Orbit.AI 投資水晶球」是即時金融新聞整合平台，讀取國內外逾 500 個媒體平台的上千篇新聞資料，再依照台灣、美國與中國等三大市場分類與摘要，自動生成當日最新市場報告，為客戶省下自行搜集、消化與整理市場資訊的時間，快速掌握市場最新動態。

GenAI 助力！永豐金秀軟實力 2 項創新金融服務吸睛。(鉅亨網記者陳于晴攝)

永豐金也在此次展會重點展示創新金融服務，涵蓋從個人理財到企業創業等多樣需求。首先，在打造便利理財生活圈上，永豐銀行推出「大戶 DAWHO 數位帳戶」，一站式整合存款、理財、貸款、換匯及證券等服務，滿足不同年齡層的金融需求，DAWHO 數位帳戶除了提供消費、儲蓄與彈性資金功能，還整合定時定額存美股平台 ShareShares、大戶投及 ibrAin 智能理財等工具，讓用戶可以輕鬆掌握其財務狀況。

「大咖 DACARD APP」則整合生活繳費稅與信用卡管理服務，包括檢視信用卡申辦進度、開卡啟用或國內、外交易設定等，加強防盜設定讓客戶便利又安心，以此創造最佳化客戶使用體驗，全方位滿足生活金融需求。

在中小企業客戶服務上，永豐銀行首創的「DA BOSS 生態平台」，扮演企業最佳推手，是整合創業資源，專為中、小或新創企業設計的一站式金融服務。針對設立公司所需的各項流程，除了提供創業加值服務，也整合企業旅程中所需的營運、管理、成長及擴張四大面向服務，讓創業者無後顧之憂，幫助企業加速成長。

針對投資人最重視的投資理財，永豐金證券的「大戶投 APP」結合知識與智能，幫助投資者高效投資，並提供簡易使用介面，操作短中長線的投資人皆可得心應手，其中「閃電下單」功能及在交易流程中導入的「光速模式」，讓投資人一鍵即可完成下單送出，讓當沖者完整掌握交易時機。