〈台北金融科技展〉彭金隆籲金融創新打團體戰 給予更大容錯空間

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 16:36

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2024 台北金融科技展今 (1) 日開幕，行政院副院長鄭麗君致詞時表示，這無疑是台灣發展金融科技最重要的平台，促進不同領域產業的合作與共榮發展；金管會主委彭金隆表示，會持續支持金融業創新實驗及業務試辦，給予更大的容錯空間，並鼓勵金融機構與新創業者合作打團體戰，集中有限資源、分攤研發成本，以台灣為基礎，擴展大國發展的機會。

彭金隆致詞時表示，台灣科技技術與能力有非常大的領先，軟體實力也進步快速，配合行政院 AI 產業化、產業 AI 化政策，金融業已廣泛地應用 AI，以銀行業為例， 有 3 分之 2 的國銀已導入 AI 應用，範圍包括流程改善、風險管理、智能客服、防詐騙及客製化服務等，AI 帶來新的機會，當然也帶來新的風險，例如深偽詐騙、演算法、數位落差等。

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隨著 AI 及金融科技的發展，主管機關、金融機構都面臨全新的挑戰，彭金隆強調，金融科技的創新絕對不是一件簡單的事，也不是一條平坦的路，創新往往是過去大家沒有做過，或是嘗試沒有成功的事情，整個過程失誤、試錯在所難免，因此，上任後不斷強調要給予金融機構容錯的空間，目前金管會已大幅放寬業務試辦的範圍，並調整監理沙盒創新實驗的過渡機制，希望藉此擴大創新的領域。

彭金隆也呼籲，希望金融業與金融科技業能夠攜手合作，進行創新實驗及業務試辦，增加台灣金融科技的普及及金融科技應用的實力。

彭金隆表示，未來將推動集體合作的創新方向，因為金融機構與新創公司的資源條件不同，建議要採取團體戰的新策略，集中有限的資源，來提升創新動能，金管會已經開放金融機構將金融科技的專利授權給其他機構，這有助於分攤研發成本、增加誘因，同時讓資源較少的機構也能受惠應用成果，此外，金管會鼓勵成立金融科技合作聯盟，推進技術研發，以台灣為基礎，擴展大國發展的機會。

台灣金融服務業聯合總會代理理事長陳慧遊表示，台北金融科技展已成為國內外重要的金融盛事，吸引各國金融科技新創團隊持續參展。本次會展邀請來自美國、加拿大等 12 國、200 家以上金融機構與新創團隊及逾百項 FinTech 創新應用盛大展出。今年展覽有二大重點，首先是「國際金融科技論壇」，聚焦 AI 發展變革、AI 創新應用與 AI 政策治理。另一個為第二屆「2024 台北金融科技獎及數位沙盒實證」頒獎典禮。