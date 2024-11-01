〈台北金融科技展〉富邦金5子公司展現AI創新力 銀行全新APP「Fubon+」亮相

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 16:39

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金融科技年度盛會「2024 台北金融科技展」今 (1) 日盛大開幕，富邦金 (2881-TW) 攜手旗下子公司參展，今年度瞄準 Fintech 領域展示多項服務，包括全新打造「Fubon+」行動銀行、結合 AI 應用與服務的「鷹眼識詐模型」、「語音客服機器人」、「生成式圖片結合投資建議」，以及結合大數據分析的「保單健檢系統」。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦致力提供最佳金融服務，因應數位趨勢，將持續串聯各子公司合作並優化客戶體驗，滿足客戶多元投資、理財與保險的新形態需求。

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北富銀 Fubon+ App 全新進化 鷹眼模型智能識詐

從客戶需求出發，北富銀本次展出「Fubon+」台北富邦行動銀行 App 和「鷹眼識詐模型」兩大智能創新，引領金融服務再進化。其中，全新打造的「Fubon+」行動銀行以「簡單、直覺、懂我」為設計核心，創造出流暢的服務體驗。

同時整合了信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務，讓客戶能一手掌握資產狀況，享受一站式服務的輕鬆快捷；內建的智能系統還能根據用戶使用習慣，自動記住常使用的交易帳號、推薦常用功能，並運用智能分析提供理財即時建議。

近來詐騙手法推陳出新，為保障民眾資產安全，北富銀開發「AI 鷹眼識詐模型」，為全台首創 AI 預警機制，能快速識別異常交易，提升臨櫃關懷及線上攔阻的準確率；並偕同刑事局及金融同業成立「鷹眼聯盟」，無償分享鷹眼模型，共組反詐生態系統。

富邦人壽多元保險商品 + 數位科技加乘 助客戶聰明布局退休

台灣即將進入超高齡社會，富邦人壽近年持續推動轉型，致力完善多元商品並提高數位服務體驗，也不斷提醒大眾在規劃或補強保險前，先檢視現有保障內容、再選擇適合自己的保險商品。透過富邦人壽「保單健檢系統」，不僅能以獲得經濟部智財局新型專利肯定之 OCR 技術帶入紙本保單內容，亦結合大數據分析提供不同年齡族群各類保障的平均保額供客戶參考。

此外，富邦人壽 APP 預計 2025 年將全面改版，升級三大亮點有：保險服務更便捷、視覺介面更直觀、會員服務更多元，實現簡單、流暢、便捷、好用的個人化保險體驗。

富邦產險 AI 語音客服機器人 便民服務再升級

為提升服務效率，富邦產險 0800 客服結合 AI 技術，提供「AI 語音客服機器人」服務，當客戶進線 0800 客服專線時，可以直接說出想要辦理的業務，並將電話轉到對應的服務流程。24 小時全天值勤的 AI 語音客服機器人還有提供智能留單服務，在尖峰時刻及滿線的時候引導客戶留言，免去客戶漫長的等待時間。

富邦證券加強金融投資反詐騙宣導 邀民眾「打擊」詐騙

據政府統計，去年詐欺犯罪中以投資名義的詐欺案件數佔比高達 31%，財損金額更是高達 53 億元。富邦證券為肩負起金融反詐的責任，特別成立專責單位，制定防詐機制及通報流程。今年以來富邦證券通報詐騙案件達 15 件，成功協助客戶攔阻逾 4600 萬元的詐騙金額；更透過資安技術防阻偽冒網站，有效阻絕詐騙案件。富邦證券透過各種管道，進行對內及對外反詐騙宣導活動及教育訓練，今年以來防詐宣導觸及人數已近 20 萬人次。

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