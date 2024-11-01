達方前三季EPS1.82元 與元山換股合作案暫緩

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達方表示，第三季旺季效應逐漸顯現消費市場需求持續增加，帶動鍵盤產品營收貢獻季成長逾 1 成，年增率亦同步增加。以電動輔助自行車 (E-Bike) 為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。