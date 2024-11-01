達方前三季EPS1.82元 與元山換股合作案暫緩
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-01 19:48
達方 (8163-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 1.89 億元，季增 10.1%、年減 82.4%，每股純益 0.68 元；前三季稅後純益 5.05 億元，年減 65%，每股純益 1.82 元。
達方今日暫停交易召開重訊，不過，公司表示，原本規劃今日董事會討論與散熱廠元山 (6275-TW) 進行股份交換策略合作，但因尚需進一步討論、決議暫緩。
達方第三季營收 53.5 億元，季增 2.9%、年減 21.8%、毛利率 18.2%，季減 0.4 個百分點、年增 0.9 個百分點；營業利益 1.48 億元，季減 22%、年減 26%%；營益率 2.8%，季減 0.9 個百分點、年減 0.2 個百分點。
達方表示，第三季旺季效應逐漸顯現消費市場需求持續增加，帶動鍵盤產品營收貢獻季成長逾 1 成，年增率亦同步增加。以電動輔助自行車 (E-Bike) 為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。
長期而言，達方表示，NB/PC 消費需求將因 AI 功能普及與 Windows 作業系統升級而呈現復甦，都有助於鍵盤與其他高附加價值產品出貨穩健提升；綠能事業在智慧交通、環保永續、運動健康等三大全球趨勢下，未來成長深具信心。
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