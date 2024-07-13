〈熱門股〉亞光業績轉熱上半年EPS達1.99元 股價周漲近19%

光學元件廠亞光 (3019-TW) 在 2024 年第二季起業績轉熱，單季稅後純益 4.46 億元，爲 7 季以來新高，年增 50%，上半年稅後純益 5.56 億元，年增 75.39%，每股純益達 1.99 元，亞光股價本周收在 90.1 元，一周漲幅達 18.55%。