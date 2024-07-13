〈熱門股〉亞光業績轉熱上半年EPS達1.99元 股價周漲近19%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-13 09:50
光學元件廠亞光 (3019-TW) 在 2024 年第二季起業績轉熱，單季稅後純益 4.46 億元，爲 7 季以來新高，年增 50%，上半年稅後純益 5.56 億元，年增 75.39%，每股純益達 1.99 元，亞光股價本周收在 90.1 元，一周漲幅達 18.55%。
亞光 2024 年第二季營收及獲利都同步走高，自結單季營收營收 56.13 億元，季增 30.92%，年增 26.12%，單季稅後純益 4.46 億元，季增 3.05 倍，年增 50%，單季每股 1.54 元，而 2024 年上半年稅後純益 5.56 億元，年增 75.39%，每股純益達 1.99 元。
亞光今年聚焦三大發展契機，包括與韓國 LGIT 攜手拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場商機，擴大菲律賓生產規模，及前瞻跨足 metalens 先進光學領域。
亞光本周股價收在 90.1 元，漲幅 18.55%，成交量能逐日遞增，7 月 12 日成交量 3.94 萬張並創 31 個月來新高量，股價並以 5 日線 83.6 元爲短線支撐。
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