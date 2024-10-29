台新銀台幣定存12個月年息1.88% 存299萬月領4684元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-29 11:39

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隨著股市頻創新高、房市波動等不確定因素增加，許多投資人選擇將手中持股進行獲利了結，或是將預備購屋的資金暫時存放於帳戶中以備未來所需。台新銀行最新推出「新優利 2 臺幣定存專案」，即日起至 2024 年 12 月 31 日止，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享 12 個月定存年息 1.88% 優惠利率，此專案為限時、限量的優惠活動。

台新銀行「新優利 2 臺幣定存專案」開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新臺幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全臺分行臨櫃辦理，單筆承作金額為 10 萬 0000 至 299 萬 9999 元，手中有閒置新臺幣的客戶，不妨考慮將資金轉存入。

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以單筆存入金額 299 萬元為例，定存 12 個月，累計可領取利息 56212 元，平均每月可領取 4684 元，讓民眾可以在電費調漲、通膨蠢蠢欲動之際，同步為自己創造另外的現金流，補貼其他生活開支。

適逢美國降息循環啟動，台新銀行推出的「好享利 7 外幣定存專案」原至今年 10 月 31 日截止，考量民眾申辦熱度不減，台新銀行將接力於 11 月 1 日推出「好享利 8 外幣定存專案」提供 3 個月期美元定存專案，客戶可把握美元高利末班車趁機存放資金，自他行匯入台新銀行之美元資金，最高可享年息 5% 優惠，活動限時、限量至 11 月 29 日止。