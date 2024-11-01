國泰金李長庚：市場多已反應美選政見 選後回歸基本面

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 12:24

‌



‌



由金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天登場，國泰金控盛大展出，李長庚也親自出席參與。

談及美國大選，李長庚表示，依照過去歷史經驗觀察，所有選舉衝擊都是短期影響，整體經濟運作及發展、長期企業獲利能力，才是影響股市發展重要的關鍵。

李長庚說，選舉確實是很大的不確定性因素，選前不確定性高時，市場有震動很正常，但他認為，選後不確定性因素減少，市場就會回歸基本面。

李長庚進一步指出，不同總統候選人有不同政見，將來政見實施會帶來第二層的影響，對於大部分候選人的政見，市場大多已有事先預期的反應了。