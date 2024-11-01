search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

國泰金李長庚：市場多已反應美選政見 選後回歸基本面

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 12:24

cover image of news article
國泰金總經理李長庚。(鉅亨網記者陳于晴攝)

美國總統大選下周登場，市場屏息以待，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚受訪時表示，根據歷史經驗，選舉衝擊都是短期影響，目前行情多已反應候選人政見，待選後不確定因素減少，市場就會回歸基本面，他強調，「回歸基本面還是比較長遠的路」。

受美國科技股爆雷影響，台股颱風假後恢復交易，今 (1) 日一度震盪下挫 588 點，台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、台達電(2308+TW) 等電子權值股一片綠油油，但跌勢逐漸收斂。


由金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天登場，國泰金控盛大展出，李長庚也親自出席參與。

談及美國大選，李長庚表示，依照過去歷史經驗觀察，所有選舉衝擊都是短期影響，整體經濟運作及發展、長期企業獲利能力，才是影響股市發展重要的關鍵。

李長庚說，選舉確實是很大的不確定性因素，選前不確定性高時，市場有震動很正常，但他認為，選後不確定性因素減少，市場就會回歸基本面。

李長庚進一步指出，不同總統候選人有不同政見，將來政見實施會帶來第二層的影響，對於大部分候選人的政見，市場大多已有事先預期的反應了。

不過，李長庚認為，還是要觀察美國新總統上任後，是否有和原來預期不同的政見，他強調，回歸基本面還是比較長遠的路。

文章標籤

李長庚國泰金美國大選

相關行情

台股首頁我要存股
國泰金68.5-0.58%
台積電1020-0.97%
聯電46.75-2.91%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.14
加權指數法興(購) 槓桿7.61
加權指數法興(售) 槓桿5.47
加權指數法興(售) 槓桿6.12

鉅亨贏指標

了解更多

#低檔換手

偏弱
聯電

45.71%

勝率

延伸閱讀


Empty