國泰金李長庚：市場多已反應美選政見 選後回歸基本面
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 12:24
美國總統大選下周登場，市場屏息以待，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚受訪時表示，根據歷史經驗，選舉衝擊都是短期影響，目前行情多已反應候選人政見，待選後不確定因素減少，市場就會回歸基本面，他強調，「回歸基本面還是比較長遠的路」。
受美國科技股爆雷影響，台股颱風假後恢復交易，今 (1) 日一度震盪下挫 588 點，台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、台達電(2308+TW) 等電子權值股一片綠油油，但跌勢逐漸收斂。
由金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天登場，國泰金控盛大展出，李長庚也親自出席參與。
談及美國大選，李長庚表示，依照過去歷史經驗觀察，所有選舉衝擊都是短期影響，整體經濟運作及發展、長期企業獲利能力，才是影響股市發展重要的關鍵。
李長庚說，選舉確實是很大的不確定性因素，選前不確定性高時，市場有震動很正常，但他認為，選後不確定性因素減少，市場就會回歸基本面。
李長庚進一步指出，不同總統候選人有不同政見，將來政見實施會帶來第二層的影響，對於大部分候選人的政見，市場大多已有事先預期的反應了。
不過，李長庚認為，還是要觀察美國新總統上任後，是否有和原來預期不同的政見，他強調，回歸基本面還是比較長遠的路。
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