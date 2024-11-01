傳奇投資人警告：AI炒作就是個經典的泡沫 終將破裂

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-01 13:40

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傳奇投資人 Jeremy Grantham 再次警告，市場對人工智慧 (AI) 無休止的炒作是一個經典的泡沫，隨著泡沫​​變大，股市未來的道路將變得更加艱難。

Grantham 最近受訪時表示，一旦人工智慧股票的泡沫破裂，損失將會加大，因為人工智慧與其他摧毀美國股市的科技狂熱並沒有什麼不同。

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他說：「新想法愈偉大，新發明愈偉大，市場就定價就更高，它就愈能吸引人們的興奮情緒，這並非偶然。」

這位 GMO 創辦人自 2021 年來多次僅告美股即將迎來超級泡沫，而他過去也準確預測了網路泡沬、次貸風暴等危機的發生。

Grantham 將人工智慧熱潮比喻為網路泡沫時代，以及鐵路和電氣化改變一切的 20 世紀 20 年代。他說，過去，這些科技狂熱導致了美國股市的「巨大泡沫」，人工智慧也不例外。

他說:「98-99 年時期的網路，的確發生了真正偉大的事情，但他們做得太過分了。」

Grantham 表示，當取得這些偉大的發展時，它們在短期內會過度發展，在中期崩潰，然後從長達來看，它們會從廢墟中走出來並改變世界。

這是他預期將發生的事，不過，他沒有預測股市具體可能下跌多少，也沒有具體預測崩盤可能在何時發生。

這並非 Grantham 第一次發出這樣的警告。今年早些時候，他就曾表示，美股價格高得離譜，可能會陷入困境，火熱的人工智慧是一個注定要破裂的泡沫，經濟將遭受輕微衰退，甚至出現更糟糕的局面。

其他市場評論人士也對人工智慧向投資者發出了警告。他們認為，科技業的估值很高，企業的巨額支出幾乎不清楚何時可能產生回報。

華爾街最悲觀的經濟學家之一 David Rosenberg 表示，市場正處於一個「超級泡沫」之中，即將迎來一次「壯觀」的回調，本益比處於歷史高位和家庭持股比例較高等指標，都證明了這一點。