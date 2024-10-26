超級泡沫！頂級經濟學家警示：美股現狀如小丑吹氣球 破了恐相當壯觀

鉅亨網編譯許家華 2024-10-26 12:57

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隨著美股在 2023 年持續飆升，許多華爾街專家對於市場可能面臨泡沫風險發出警告。羅森伯格研究公司總裁大衛 · 羅森伯格（David Rosenberg）對此表示擔憂，並建議投資者應關注「關鍵板塊」，同時在投資組合中增加一些具有「保險」性質的股票。

羅森伯格指出，過去幾個月他一直在警告美國股市可能崩潰，甚至預測美股可能回調 39%。在他最新的報告中，他形容當前市場狀況如同「看小丑吹氣球」，並強調一旦這個「超級泡沫」破裂，將會是一場壯觀的景象。他認為，當前的市場表現無法持續，最終將導致投資者面臨重大損失。

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他特別提醒投資者要謹慎行事，避免追隨「從眾心理」，尤其是對大型科技股的過度追捧。羅森伯格強調，這些科技股的高估值在未來可能會面臨調整，因此投資者應該將注意力轉向那些商業模式強勁、增長潛力大且價格合理的股票。此外，投資者應該在其投資組合中增加一些「保險」資產，以降低潛在風險。

儘管羅森伯格的觀點較為悲觀，但華爾街的大多數分析師仍然對美股持樂觀態度。近期，高盛（Goldman Sachs）、瑞銀（UBS）、蒙特利爾銀行（BMO）和德意志銀行（Deutsche Bank）等機構紛紛上調了對標準普爾 500 指數的年終目標價，預測範圍在 5750 點至 6400 點之間。

羅森伯格的具體投資建議

醫療保健和消費品：羅森伯格建議投資者將資金投入人們未來永遠需要的產品，特別是醫療保健和消費必需品類股票。他指出，這些領域的需求相對穩定，並且在經濟波動中表現良好。

公用事業公司：他認為公用事業股具備收益屬性，未來前景樂觀。隨著人工智慧熱潮推動電力和數據中心需求的增長，公用事業公司可能會面臨巨大的上行空間。羅森伯格指出，這類股票被重新評價為「防禦性增長」，因為它們的收益可見性隨著美國電力需求的增強而提升。

航空航天和國防：考慮到全球地緣政治緊張局勢加劇，羅森伯格建議投資者關注航空航天和國防類股。他指出，隨著各國軍事預算的擴大，這些股票將成為應對不確定性的一個穩健選擇。

大型科技股：雖然某些科技領域顯示出泡沫特徵，但羅森伯格認為，考慮到居家辦公、雲服務和遠程工作的普及，投資者依然可以抓住一些大型科技公司的機會。他建議投資者應耐心等待更好的買入時機，以降低風險。

「購買保險」：羅森伯格特別建議，投資者應考慮在其投資組合中加入「保險」資產，如黃金和政府債券。他指出，黃金的優勢在於其不易被央行輕易免除的特性，並且不會因政府的印鈔政策而貶值。此外，他對美國國債市場持樂觀態度，認為其收益率在主要工業國家中名列前茅，流動性也相對強勁。