標普500有望連兩年漲超20% 前一次發生在網路泡沫時期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-26 17:40

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截至美股周二 (24 日) 收盤，標普 500 指數即將實現一項罕見的成就—連續兩年上漲 20% 或更多。數據顯示，今年以來，標普 500 的漲幅首次超過 20%，並且是這一指數今年第 41 次創下歷史新高。

這一成就已經有一段時間未曾出現，上一次標普 500 指數連續兩年上漲超過 20% 是在 1998 年。當時，由於大眾對股票交易的熱情高漲以及網路的商業化發展推動，標普 500 在 1995 年開始連續 4 年漲幅超過 20%，直到 1999 年，指數僅上漲了 19.5%，讓紀錄中斷。

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在那之前，自 1955 年後，美股市場也沒有出現過連續兩年如此強勁的漲幅。

這也引發市場猜測，股市的強漲是否還會繼續？FactSet 數據顯示，自 2022 年 10 月的低點以來，標普 500 已經上漲了 60%。這讓一些市場人士認為，本輪多頭市場可能即將放緩，甚至逆轉。

部分分析師建議投資人拋售大型股，轉向中小型股或尋求海外市場的投資機會。但也有人堅信大盤股仍是投資人的最佳選擇，儘管它們的估值相較於歷史標準已經處於較高水準。

將當前市場與網路泡沫時期進行比較，並不是一個完全讓人放心的信號。華爾街的專業人士迅速指出了當時和現在的差異，同時也不乏相似之處。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，儘管上一次見到美股這樣的表現是在 1990 年代末，但並不過度互聯網時代，因為那不太公平。 「但我會說，當時公眾也對股票充滿了熱情，他們願意將大量資金投入市場。」

FactSet 數據顯示，根據股票交易相對於公司銷售額的情況，今天的標準普爾 500 指數甚至比當時更貴。截至 8 月底，標準普爾 500 指數的遠期市銷率為 2.9 倍，而 1999 年末為 2.4 倍。

但如今美國最大的公司的利潤也比當時更高，這意味著與預期未來收益相比，價格實際上更低。

根據華爾街對明年的利潤預測，標準普爾 500 指數近期的本益比為 21.6 倍，而 1999 年末的本益比略低於 24 倍。

Sosnick 表示，雖然市銷率等指標對公司管理團隊來說更難操縱，但歸根究底，利潤對投資人來說才是最重要的。

本月早些時候，摩根大通證券的幾位分析師警告，根據他們的模型，標普 500 未來十年的平均回報率將降至 5.7%，遠低於該指數自 1957 年問世以來的 8.5 % 平均年報酬率。