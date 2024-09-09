統振8月營收達2.48億元創26個月來新高年增28.97%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-09 17:27

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統振 (6170-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 8 月營收以 2.48 億元，創 26 個月來新高，較 7 月營收 2.32 億元成長 6.76%，較去年同期營收 1.92 億元成長 28.97%；累計 2024 年 1 -8 合併營收為 18.75 億元，較去年同期營收 14.42 億元成長 30.06%。

統振主管表示，8 月營收再次展現穩健成長動能，主要得益於金融科技與電信、流通事業兩大事業營運體齊步成長貢獻所致。其中，在金融科技業務方面，隨著台灣市場對外籍移工需求的持續增長，統振 QuickPay APP 的外籍移工小額匯款筆數較去年同期成長 18.48%，推動了公司金融科技業務的穩定成長。

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觀察在少子和缺工大環境趨勢下，台灣市場對移工需求只增不減，根據中華民國行政院勞動部 2024 年最新勞動統計調查，7 月全台總移工人數已來到 793,544 人，與 2023 年底的 753,430 人數相比已有超過 5% 的增長。

而知名求職網站人力銀行更指出，近期有 8 成以上的資方坦言缺工，而今年更由於外銷接單回溫，AI 和半導體產業景氣看好，嚴重缺工的行業也不再僅限於內需服務業，科技業、製造業同樣出現人力吃緊的困境，更進一步擴大移工市場供給面缺口，統振將把握此市場商機，從中拓展業務市場範疇，並投注開發能量致力於優化 QuickPay APP 用戶體驗與服務效率，吸引更多用戶註冊並活躍使用，給予移工更全面、便捷之金融科技服務，進一步增強公司在外籍移工小額匯款市場中的競爭力與占有率表現。

展望 2024 年第四季，儘管先前越南等地區的移工匯款業務因地下匯率衝擊，存在不確定性，然統振公司對政府寬鬆限制，南向引進更多外籍移工的中長期政策趨勢充滿信心，總體持審慎樂觀看法。