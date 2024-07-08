金融科技業務貢獻增 統振上半年營收13.94億元年增32%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 16:35
統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，統振 2024 年 6 月營收為 2.33 億元，較 5 月減 0.3%，較年增 35.44%；2024 年上半年統振營收爲 13.94 億元，年增 32.29%。
同時，統振 2024 年第二季營收爲 6.94 億元，季減 0.93%，年增 35.92%。
統振主管表示，6 月營收年增率正成長，主要受惠於外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的有效註冊會員數逐歩攀升，加上流通事業體出貨暢旺所致。以以 2024 年第二季兩大事業體營收比重來看，金融科技與通訊、流通事業分別為 80.59%、19.41%；其中，金融科技與通訊的營收比重自去年第二季的 78.72% 增加 1.87 個百分點，由於金融科技擁有穩健的營業利益率表現，有助於統振第二季整體營運仍遞出良好的成績單。
統振主管指出，公司自 2022 年第二季起不再合併子公司達振的營收後，整體營運聚焦發展高穩健創造現金流之金融科技事業體，擴大外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 所覆蓋的範圍，堆疊今年平均每月的匯款筆數較去年同期平均每月的筆數穩健成長，以及代理剛性需求的國際品牌產品銷售，包括 Adidas 個人洗護用品、德韓彩妝品、金頂與東芝電池等，雙事業體穩健堆疊公司整體營運規模放大，創造統振繳出已連續 10 個月單月營收皆站穩 2 億元以上的水準，甚至已逐步超越 2022 年前的單月營收表現，且在營運體質優化下，整體獲利水準更上層樓。
統振 2024 年第一季營收 7 億元，毛利率 30.39%，季減 2.53 個百分點，年增 3.24 個百分點，單季稅後純益 9148 萬元，季增 1466.67%、年增 64.91%，每股純益達 0.93 元。。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉移工小額匯兌業務續增 統振價漲量增站上所有均線
- 〈熱門股〉統振移工小額匯兌獲利續增及比價預期 股價周漲4.72%
- 金融及流通雙引擎強 統振5月營收2.34億元年增近33%
- 統振2024年業績將有雙位數成長成長 獲利將跟隨走高
鉅亨號貼文看更多
下一篇