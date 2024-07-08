金融科技業務貢獻增 統振上半年營收13.94億元年增32%

統振主管表示，6 月營收年增率正成長，主要受惠於外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的有效註冊會員數逐歩攀升，加上流通事業體出貨暢旺所致。以以 2024 年第二季兩大事業體營收比重來看，金融科技與通訊、流通事業分別為 80.59%、19.41%；其中，金融科技與通訊的營收比重自去年第二季的 78.72% 增加 1.87 個百分點，由於金融科技擁有穩健的營業利益率表現，有助於統振第二季整體營運仍遞出良好的成績單。

統振主管指出，公司自 2022 年第二季起不再合併子公司達振的營收後，整體營運聚焦發展高穩健創造現金流之金融科技事業體，擴大外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 所覆蓋的範圍，堆疊今年平均每月的匯款筆數較去年同期平均每月的筆數穩健成長，以及代理剛性需求的國際品牌產品銷售，包括 Adidas 個人洗護用品、德韓彩妝品、金頂與東芝電池等，雙事業體穩健堆疊公司整體營運規模放大，創造統振繳出已連續 10 個月單月營收皆站穩 2 億元以上的水準，甚至已逐步超越 2022 年前的單月營收表現，且在營運體質優化下，整體獲利水準更上層樓。