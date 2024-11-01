台股震盪拉回 國民ETF 00878宣布配息前交易爆大量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 12:41

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康芮颱風摧殘全台，台股今 (1) 日開盤即跳水大跌，盤中一度重挫近 600 點，投資人期待盤後要公告配息消息的「國民 ETF」00878，並逢低搶進，帶動成交量放大，午盤已達 8.8 萬張，跌幅也進一步收斂，拉升至平盤附近。高股息 ETF 人氣不墜，0056 盤中成交量亦有 4 萬多張。

目前受益人數坐穩全台第一大的國泰永續高股息 (00878-TW)，上周最新受益人數已來到 144 萬 9033 人，今年以來增加 28 萬人，每季配息的 00878 今年前三次分別配出 0.40 元、0.51 元跟 0.55 元，配息金額一路向北激勵投資人信心。

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8 月公告指出，第三季每受益單位配發新台幣 0.55 元中，股利所得占比 34.43%、利息所得占比 0.12%、收益平準金占比 7.27%、已實現資本利得占比 58.18%，可看出 00878 帳上累積有豐厚的投資收益及股利所得，讓百萬人每季都能領得開開心心。

00878 本日盤中因台股下滑影響，價位拉回到約 22.69 元，相較於今年度一度超過 24 元，算是相當便宜，加上 00878 近次填息表現不錯，與其他檔高股息 ETF 配息縮水，或是無法填息相比，00878 因成立較久、投得都是有成長兼具高 EPS 的大公司，配息政策穩定，也沒有過度換股增加基金成本的問題。