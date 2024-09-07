5檔高股息ETF越跌越買 00878無除息行情依舊人氣高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-07 11:20

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ETF 專家分析，觀察這幾檔 ETF 除息情形，00919 前次還沒填息，但配息金額拉高，就有人願意買單；另一檔 00929 配息略縮水，年化已經不到 10%；00940 掛牌以來，大多處於破發狀態，基金沒辦法累積資本利得，目前維持每月配 0.05 元；比較搶鏡的則是 00918，預計要配 0.78 元。

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專家表示，9 月要除息的 ETF 總共有 50 檔，有 10 檔以上是高股息 ETF，00878 已在 8 月進行第三季除息，本周台股下挫，還能看到 00878 成交均量有超過 7.7 萬張的大量。

專家研判，00878 除了產業分散外，還提供相對安心的投資策略，四年來帳上累積豐厚的配息資源，最近四季的配息金額明顯呈現向上趨勢，從去年底配出 0.35 元，今年第一季配息 0.4 元、第二季是 0.51 元，以及最新一次 8 月的 0.55 元，節節上升讓百萬投資人真正有感。