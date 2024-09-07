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5檔高股息ETF越跌越買 00878無除息行情依舊人氣高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-07 11:20

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5檔高股息ETF越跌越買 00878無除息行情依舊人氣高。(圖：shutterstock)

台股本周坐上大怒神，4 日甚至單日重挫 999 點，反觀高股息 ETF 仍舊人氣暢旺，本周成交均量前五大包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)，多為本月將要除息的 ETF，其中，00878 即便沒有除息行情加持，仍然保持高人氣。

ETF 專家分析，觀察這幾檔 ETF 除息情形，00919 前次還沒填息，但配息金額拉高，就有人願意買單；另一檔 00929 配息略縮水，年化已經不到 10%；00940 掛牌以來，大多處於破發狀態，基金沒辦法累積資本利得，目前維持每月配 0.05 元；比較搶鏡的則是 00918，預計要配 0.78 元。


專家表示，9 月要除息的 ETF 總共有 50 檔，有 10 檔以上是高股息 ETF，00878 已在 8 月進行第三季除息，本周台股下挫，還能看到 00878 成交均量有超過 7.7 萬張的大量。

專家研判，00878 除了產業分散外，還提供相對安心的投資策略，四年來帳上累積豐厚的配息資源，最近四季的配息金額明顯呈現向上趨勢，從去年底配出 0.35 元，今年第一季配息 0.4 元、第二季是 0.51 元，以及最新一次 8 月的 0.55 元，節節上升讓百萬投資人真正有感。

存股達人提到，距離聯準會降息已經不到 2 周，降息啟動後對股債都是雙多，尤其金融股受惠較多，主因大型金控旗下壽險業獲利將大幅成長，這幾日多檔金融股股價已提前反映，00878 有約 23% 的金融股打底，會是這波受惠的主要 ETF，相較第二季還要 23 元以上，現在有便宜可先累積張數。

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