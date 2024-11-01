00878配息沒縮水 年化殖利率近10% 00933B估配0.082元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-01 18:01

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國泰投信旗下 2 檔旗艦型 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 第一階段預估配息公告今 (1) 日出爐，00878 本次預計配發 0.55 元，以 1 日收盤價 22.77 元計算，年化配息率約 9.7%；00933B 本次預計配發 0.082 元，以 1 日的收盤價 16.8 元計算，年化配息率約 5.9%。

00878 和 00933B 受益人數分別為 144.9 萬人、12.8 萬人，除息交易日皆落在 11 月 18 日，想參與本次配息的投資人，必須在 11 月 15 日前買進，股利將於 12/12 入帳。

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國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，台股在第四季有法人作帳行情加持，加上近期各家企業陸續公布財報，正向看好台股表現。00878 著重企業 ESG 評級、市值、獲利性、殖利率等表現，投組中有近 65% 的電子股，如本周舉辦法說會的 IC 設計龍頭聯發科、半導體封測大廠日月光，此外聯詠、廣達、聯電受惠 AI 浪潮的企業也皆是成分股。00878 同樣持有逾 2 成的金融股，包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭，皆在今年紛紛繳出亮眼成績單，屢屢刷新自家獲利紀錄。

在 00878 的指數規則下，其成分股的權重分配較均衡，較能抵禦產業波動的風險，因此適合投資人長抱，多項優勢也帶動 00878 成為受益人數、定期定額雙冠王，截止至 10 月 30 日，基金最新規模已超過 3340 億元。

除了 00878 外，國泰 00933B 也將在 11 月除息。00933B 今年以來人數翻倍成長，截至 10 月 25 日時，00933B 總受益人數已超過 12 萬名，截至 10 月 29 日基金規模已達新台幣 692 億元，因有月月配息和平準金的機制，有望為投資人打造現金流，深受風險承受度較低、偏好穩定領息的投資人青睞。

00933B 基金經理人鍾郁婕指出，美國降息循環開跑，根據聯準會公布的點陣圖顯示，今年底還會降息 2 碼，明後年也都會再降息，長線來看長短天期的殖利率有望同步下降，帶動債券價格提升，近期債券出現相對低價，建議投資人別心急，不妨趁低點布局，等待行情到來。