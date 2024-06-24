保瑞攜手台新藥簽訂製造供貨合約 搶攻眼科新藥13億美元商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-24 12:18

保瑞 (6472-TW) 今 (24) 日宣布與台新藥 (6838-TW) 簽訂台灣首個本土研發、製造，並外銷至美國市場的眼科新藥委託製造供貨合約。 雙方攜手搶攻每年達 13 億美元的類固醇與類固醇複方的眼科用藥市場。

保瑞說明，此次與台新藥簽訂的委託製造供貨合約，主要研發、製造眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液 0.05%(APP13007)。由保瑞旗下專攻眼科用藥製劑代工的蘆竹廠 (景德製藥) 負責產品的充填及包裝，並計畫今年第三季開始供貨給台新藥美國地區銷售夥伴 EYENOVIA，正式於美國市場上市銷售。

保瑞補充，丙酸氯倍他索懸浮點眼液 0.05% 為用於治療眼科術後發炎及疼痛治療的滴眼液，在今年 3 月 4 日獲得美國 FDA 的批准於美國上市。根據市場資料統計，美國目前每年約執行 700 萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方的眼科用藥市場即達 13 億美元。

此一新藥透過台新藥的 APNT® 奈米微粒製劑技術平台，結合台耀化學在原料藥處理與分析能力，以及保瑞蘆竹廠 (景德製藥) 在眼藥製劑充填的無菌生產技術及量產經驗，自 2019 年起即投入相關資源及各自專業，逐步完成各階段的放大生產。