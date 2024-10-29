鹿死誰手猶未知！美國大選Miller預測：川普領先 但賀錦麗迎頭趕上

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-29 08:44

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在距離 2024 年美國總統大選僅剩不到 10 天之際，最新的選舉預測顯示，川普總統目前在選舉人票上領先，但賀錦麗副總統正努力扭轉局勢。前幕僚長 John F. Kelly 對川普的嚴厲批評，可能為賀錦麗的競選帶來意想不到的助力。

知名數據科學家 Thomas Miller 指出，當前選情仍然不穩定。在過去的兩個月中，Miller 的預測一直受到廣泛關注。他的分析在 2020 年總統大選及其後的喬治亞州參議院決選中表現出色，準確預測了選舉結果。Miller 曾預測拜登將以 12 張選舉人票的優勢獲勝，而在喬治亞州的選舉中，他成功將勝負差距控制在 0.2 個百分點內。

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Miller 使用了一種結合民調數據與預測市場的工具，數據來源於 PredictIt，一個備受信賴的政治投注平台，日均交易量高達 3.9 萬。他的模型顯示，PredictIt 的價格與普選票的分配之間存在顯著相關性。自 1960 年以來的所有總統選舉中，候選人在全國範圍內獲得的選票比例與其選舉人票數幾乎一致。

在最新的「Virtual Tout」預測中，川普以 346 對 192 的選舉人票領先，優勢達到 154 票。Miller 指出，這一逆轉發生在短短一個月內，顯現出選情的劇烈波動。9 月 20 日，賀錦麗曾以 337 票領先川普的 201 票，但在接下來的 32 天內，川普獲得了 252 張額外的選舉人票。

Kelly 的指控在川普領先的關鍵時刻引發了媒體的廣泛關注。他在《紐約時報》上發表文章，稱川普「符合法西斯主義的一般定義」，並質疑其擔任總統是否適格，因為他「傾向於採取獨裁的執政方式，而不是政府管理方式」。川普對此進行了強烈反擊，指責 Kelly「精神錯亂、編造故事」。而賀錦麗則抓住機會，利用 Kelly 的批評來提升自己的形象，聲稱這是揭示川普真實本性的良機。

繼 Kelly 之後，再有川普時代的 13 名前官員公開信，指責川普任內蔑視軍方、讚美二戰時期的納粹領袖希特勒，更渴望掌握「絕對權力」，重返白宮的話將以獨裁治國，希望選民謹慎選擇，保護國家與憲法。

包括白宮前新聞秘書 Stephanie Grisham、前副總統彭斯的國安顧問 Olivia Troye，國安部前參謀長 Miles Taylor 等等，其中 Troye 及 Grisham 曾在今年的民主黨全國代表大會上發言，Troye 也與另外 200 多位共和黨政治人物一起，表示支持民主黨總統候選人賀錦麗。其他人還包括商務部、國安部、國家安全委員會等不同部門的前官員，以及彭斯的新聞秘書 Alyssa Farah Griffin 等等。

10 月 23 日，賀錦麗的選舉人票數從 192 票上升到 214 票，增加了 22 票，而川普則相應減少了 22 票，領先優勢降至 110 票。這是賀錦麗自 9 月以來首次實現單日大幅增長，標誌著她的支持率逐步回暖。

然而，Miller 和其他專家如 Allan Lichtman 認為，當前的基本面與數據分析相矛盾。Miller 指出，儘管選情基本面發生變化，但技術指標未必能反映這一變化。他強調，選舉中的技術分析和基本面分析之間存在脫節，尤其是在川普支持率大幅上升的情況下。

Lichtman 的模型顯示，十三個基礎性驅動因素決定誰能獲得 270 張選舉人票。根據他的分析，賀錦麗在多個關鍵指標上得分，儘管目前的民調顯示她處於劣勢。他認為，民調的準確性受到質疑，歷史經驗表明，基本面的變化往往能在選舉中佔據主導地位。

Miller 警告說，在選舉日之前，選情可能會經歷劇烈波動，特別是在如果拜登團隊能夠達成和解，解決以色列 - 哈馬斯衝突或俄烏衝突的情況下。他總結道：「從基本面來看，賀錦麗的支持率很高，但數據仍然顯示川普有可能獲勝。」川普的地位雖不如 Kelly 的指控前那般穩固，但選情的未來仍充滿變數。