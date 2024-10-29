蹭大選熱度 Robinhood推總統選舉衍生性交易 用戶可下注川普、賀錦麗誰勝選

鉅亨網編譯許家華 2024-10-29 13:20

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在公司宣布將向有限數量的美國公民用戶推出這些合約後，Robinhood 周一股價上漲 3.3%，收每股 27.88 美元。

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事件衍生品交易涉及買賣合約，讓交易者能夠對特定事件的結果進行投機，例如選舉、經濟數據發布或政策決策。這類衍生品相對較新，且通常被認為風險極高，近年來逐漸受到關注。

近期這種政治押注變得很流行，原因是另一個平台 Kalshi 打贏了和商品期貨交易委員會（CFTC）的官司，可以讓用戶繼續押注政治選舉結果，此前 CFTC 想要阻止這種政治選舉結果的交易。現在 CFTC 正在上訴。就在那之後不久，Interactive Brokers 也推出了各種政治合約，包括這次美國大選。

此新服務是通過 Robinhood 的衍生品部門和 ForecastEx 共同合作所提供。公開資料顯示，ForecastEx 是盈透證券（Interactive Brokers）旗下的一個預測平台。

此新措施將使用戶有機會從副總統賀錦麗與前總統川普之間的激烈競爭中獲利，根據民調顯示，賀錦麗雖然略微領先，但在誤差範圍內。

拿大選結果下注的做法令人詬病，有人擔心，因爲參與的人不多，這些市場的結果可能會被操縱。Intapp DealCloud 投資銀行業負責人 Brian Bissonette 認為，這種與選舉結果相關的衍生品（金融工具），並且市場主要由散戶組成，「這非常難稱為投資」。

下注大選的衍生品合約難稱為「投資」之主因： 衍生品的性質：衍生品通常是基於其他資產（如股票、商品或指數）的金融工具，其價值取決於這些資產的表現。在這種情況下，衍生品的價值與選舉結果相關聯，這使得其風險和不確定性大大增加。 針對散戶投資者：散戶投資者通常缺乏專業的金融知識和資源，這意味著這種產品可能不適合他們，因為他們可能無法充分理解其風險。 投資的定義：傳統上，投資是指將資金投入某個資產以期望獲得回報。而這種與選舉結果相關的衍生品，因其高度的不確定性和投機性，讓人難以認為它是一種正規的投資。

然而，十進制數位貨幣 (Decimal Digital Currency) 聯合創始人 Henry Robinson 卻大讚 Robinhood 新舉措為「明智之舉」。「隨著金融市場的發展和民主化，投資者將越來越欣賞這些非常特定的風險合約。」

國際平台 Polymarket 上周表示，有法國用戶通過四個帳戶花費數百萬美元下注川普勝選，但 Polymarket 調查後表示，該交易並沒有操縱市場。

Robinhood 聲明表示：「下注選舉結果，可以讓大眾實時參與決策，是一種新的投資方式，讓普通人也能參與到正在發生的大事件中。」 目前，Robinhood 平台上只能賭總統選舉的結果。