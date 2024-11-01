震驚！共和黨大佬最後關頭倒戈：阿諾史瓦辛格宣布力挺賀錦麗

鉅亨網編譯許家華 2024-11-01 09:59

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就在 2024 年美國總統大選前的關鍵時刻，曾擔任加州州長的阿諾 · 史瓦辛格罕見地公開表達對民主黨候選人賀錦麗的支持。這位 77 歲的共和黨人士在社群媒體上宣布，他將投票給賀錦麗與其副手明尼蘇達州州長蒂姆 · 沃爾茲，這一聲明令政治界為之一震。

史瓦辛格在他的聲明中坦言：「我討厭政治，不相信大多數政客。」儘管如此，他強調，現在是國家「前進」的時刻，而「唯一的方法就是與賀錦麗和沃爾茲一起前進」。這一言論不僅反映了他對當前政治局勢的失望，也顯示了他對未來的期望。

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史瓦辛格也對前總統川普進行了嚴厲的批評，指出如果川普再次當選，將會對國家造成嚴重的傷害。他明確表示：「我們需要結束美國歷史的這一章，我知道前總統川普不會這樣做。他會製造分裂，侮辱他人，並找到比以往更不符合美國精神的方式，而我們人民只會感到更加憤怒。

在這份冗長的聲明中，史瓦辛格進一步指出，他對兩大主要政黨的失望。他提到：「我的共和黨人已經忘記了自由市場的美好，推高了赤字，並拒絕接受選舉結果。」同時，他也對民主黨在處理赤字問題上的表現表示擔憂，認為他們的地方政策可能會導致城市犯罪率上升。

史瓦辛格強調：「在身為共和黨人之前，我永遠是一個美國人。這就是為什麼本週我投票給賀錦麗和沃爾茲。」這一表態不僅是對賀錦麗的支持，也是對川普及其支持者的強烈反對。

這並非史瓦辛格第一次公開譴責川普。早在 2021 年 1 月 6 日國會大廈騷亂後，他就曾稱川普為「有史以來最糟糕的總統」。在聲明中，史瓦辛格甚至將 20 世紀 30 年代的奧地利與現代美國進行了比較，警告川普試圖透過謊言誤導民眾，發動政變。

史瓦辛格在 2003 年至 2011 年期間擔任加州第 38 任州長，卸任後鮮少支持任何政治候選人。儘管他曾支持俄亥俄州州長約翰 · 卡西奇成為 2020 年共和黨總統候選人，但這次支持賀錦麗的舉動無疑是在共和黨內部引發了廣泛的討論。

回顧 2016 年，史瓦辛格曾加入譴責川普的共和黨人名單，並表示不會投票給川普。時至今日，他再次重申自己的立場，稱這是他自 1983 年成為美國公民以來第一次不為共和黨投票。

史瓦辛格在 2023 年的一次採訪中表示，他並不認為國會中的共和黨人都是「瘋子」，並呼籲停止對彼此的妖魔化。他的這種態度表明，儘管對現狀感到失望，他仍然希望能夠與不同觀點的人進行對話。